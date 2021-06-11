الأسطول الروسي يراقب تحركات المدمرة "لابون" الأمريكية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، دخول المدمرة "لابون" التابعة للبحرية الأمريكية إلى مياه البحر الأسود، مؤكدة أن الأسطول الروسي يتابع تحركاتها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بمتابعة تحركات المدمرة الأمريكية "لابون"، التي دخلت البحر الأسود في 11 حزيران/يونيو 2021".

وكانت قيادة الأسطول الأمريكي السادس، ذكرت أن المدمرة "لابون" من فئة "أرلي بورك" بدأت الانتقال من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات تأمين سلامة الملاحة في البحر، والسفن من هذه الفئة مسلحة بصواريخ "توماهوك" و"هاربون" المجنحة وكذلك صواريخ "إس.إم-3" المضادة للصواريخ.

يذكر أنه منذ بداية العام، دخلت السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك طراد الصواريخ من طراز "تيكونديروغا"، البحر الأسود عدة مرات.