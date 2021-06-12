خبير عسكري: المرحلة الساخنة من الحرب الباردة قائمة الآن بين روسيا وأمريكا

أعلن الأسطول الأمريكي السادس، أمس الجمعة، أن المدمرة الصاروخية الأمريكية "لابون" تتجه إلى البحر الأسود لإجراء عمليات "لضمان الأمن البحري في المنطقة".

ومن المعروف أن هذه السفينة الحربية مسلحة بقاذفين من طراز "إيغيس"، يمكنهما حمل أكثر من 50 صاروخ "كروز توماهوك" - ويمكن تجهيزهما برؤوس نووية. المدمرة لديها طاقم من 337 شخصا.

في تعليق لـ"riafan"، أوضح الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو سبب إرسال البحرية الأمريكية مدمرة إلى البحر الأسود وما إذا كان على المرء أن يتوقع استفزازًا من الجانب الأمريكي. وقال:

هذا هو دخول طبيعي لسفينة حربية أمريكية في البحر الأسود - كان هناك المئات منها.

وأضاف: "الغرض هو عرض قوة ودعم أوكرانيا وتحدي لروسيا، هذا هو الغرب وروسيا، فمنذ دخول سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى البحر الأسود، تتم مراقبة حركتها".

وتابع الخبير: "الآن المرحلة الساخنة من الحرب الباردة، التي تدور الآن بين روسيا والولايات المتحدة، هي حقيقة أيامنا هذه، ولا ينبغي للمرء أن يتوقع استفزازات، لأنه إذا حدث ذلك، فسيتم تحييد من ارتكبها بشكل مناسب، وقادة الناتو يعرفون ذلك".

في الوقت نفسه، علق إيغور كوروتشينكو على التدريبات العسكرية المتكررة لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. ويرى الخبير العسكري أن هذا يعد استعدادًا للقتال ضد روسيا، مما يدل على دعم نظام كييف من جانب الحلف.

واستدرك: "لكن هذا كان يحدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر يثير الدهشة هنا. يجب أن تعتمد روسيا على قدرات القوة، وإذا لزم الأمر، قمع مثل هذه التحديات لأمنها".

في الأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول المدمرة "لابون" التابعة للبحرية الأمريكية إلى مياه البحر الأسود، مؤكدة أن الأسطول الروسي يتابع تحركاتها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بمتابعة تحركات المدمرة الأمريكية "لابون"، التي دخلت البحر الأسود في 11 حزيران/يونيو 2021".

وكانت قيادة الأسطول الأمريكي السادس، ذكرت أن المدمرة "لابون" من فئة "أرلي بورك" بدأت الانتقال من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات تأمين سلامة الملاحة في البحر، والسفن من هذه الفئة مسلحة بصواريخ "توماهوك" و"هاربون" المجنحة وكذلك صواريخ "إس.إم-3" المضادة للصواريخ.

يذكر أنه منذ بداية العام، دخلت السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك طراد الصواريخ من طراز "تيكونديروغا"، البحر الأسود عدة مرات.