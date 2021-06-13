الإعلان عن موعد إقامة معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "إيديكس"

أعلنت القاهرة عن موعد إقامة معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "إيديكس" في نسخته الثانية، الذي سيكون برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشركة المنظمة للمعرض "كلاريون"، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، في بيان، إن

"المعرض سيقام في الفترة من 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وحتى 2 كانون الأول/ ديسمبر".

وأضافت أن "الحدث يعد الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الإفريقية؛ حيث يهدف إلى أن يضم أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية، في مجالات الدفاع والتسليح [البرية، البحرية، الجوية]".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بالقطاع، ذلك بالإضافة إلى الوفود الدولية التي يستضيفها المعرض من أكثر من 41 دولة، من وزراء الدفاع و كبار العسكريين وممثلي أكبر جيوش العالم".

وكان وزير الإنتاج الحربي المصري السابق، اللواء محمد العصار، أكد نجاح معرض الدفاعات العسكرية "إيديكس" في نسخته الأولى في 2018؛ مشيدا بالمشاركة الروسية بالمعرض.

وقال العصار، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك": "[المعرض] حقق نتائج أكثر مما كنا نصبو إليه .. الكثير من الجهات والقادة العسكريين من الدول العربية الشقيقة شاهدوا إنتاجنا وأعجبوا به؛ وننتظر أن يترجم هذا الإعجاب إلى عقود في المستقبل".

وأقامت مصر أول معرض للدفاع والتسليح في 2018، بمشاركة واسعة من مسؤولي الدفاع وشركات الدول المختلفة، وبحضور الرئيس السيسي.

واستقبل المعرض، الأول من نوعه في مصر، آلاف المسؤولين والخبراء العسكريين المصريين والعرب والأجانب.