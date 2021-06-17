ماذا تفعل تركيا في أفغانستان ولماذا تقوم وزيرة دفاع ألمانيا بزيارة أنقرة؟

تقوم وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارينباور بزيارة رسمية إلى تركيا، تجري خلالها مباحثات مع نظيرها التركي خلوصي أكار، حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ونتائج قمة "الناتو" الأخيرة.

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المباحثات الثنائية بين وزيري دفاع ألمانيا وتركيا تركز على انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان، والتوترات في البحر المتوسط.

كما من المتوقع أن يركز الجانبان على تناول نتائج قمة "الناتو" الأخيرة، بصفتهما شريكان في الحلف، خاصة أن ألمانيا تقوم بدور الوسيط بين تركيا واليونان حول حقوق كل منهما في استغلال الثروات الطبيعية شرقي البحر المتوسط.

وقالت "دويتشه فيله" إنه من المتوقع أن تبحث كارينباور الدور التركي في أفغانستان، إثر سحب قواته "الناتو" منه، خلال محادثاتها مع خلوصي أكار.

وتتولى تركيا في الوقت الحالي عملية تأمين مطار كابول الدولي، وهي مهمة في غاية الأهمية للدول الغربية، التي تسعى في استمرار مقراتها الدبلوماسية في العمل، خاصة بعد انسحاب قوات الحلف المقرر خلال الشهر المقبل.

German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer is set to hold talks with her Turkish counterpart, Hulusi Akar, in Ankara.



The talks are expected to focus on NATO's withdrawal from Afghanistan and tensions in the Mediterranean.https://t.co/stnA1kmj7Y — DW News (@dwnews) June 17, 2021

ويتكون حلف شمال الأطلسي "الناتو" من 30 دولة، كل منها تسهم بقوات عسكرية في قوات الحلف، وتعد تركيا رابع أقوى جيش من جيوش الحلف، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بينما يأتي الجيش الألماني في المرتبة رقم 6.