قصة 16 جنديا كويتيا واجهوا الجيش الإسرائيلي في حرب الاستنزاف

نشرت صحيفة كويتية قصة 16 جنديا من لواء اليرموك، التابع للجيش الكويتي، خلال مشاركتهم في إحدى معارك حرب الاستنزاف عام 1970 مع الجيش المصري ضد القوات الإسرائيلية، التي كانت تحتل سيناء.

ونشرت صحيفة "كويت نيوز" على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورة، قالت إنها لجانب من الجنازة العسكرية، التي أقيمت للجنود الـ 16 في مصر، إثر استشهادهم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في إحدى المعارك في قناة السويس.

في مثل هذا اليوم 17 يونيو 1970 استشهاد 16 عسكريا كويتيا من #لواء_اليرموك ضد المحتل الإسرائيلي في معركة #قناة_السويس



• تم تشييع الشهداء في #ميدان_التحرير في جنازة عسكرية ثم نقلوا إلى #الكويت حيث ووري جثمانهم الثرى في مقبرة الشهداء بمنطقة الصليبيخات pic.twitter.com/f0HjehtN0z — كويت نيوز (@KuwaitNews) June 17, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن "الجنود الكويتيين كانوا ضمن قوة لواء اليرموك، الذي خاض إحدى معارك قناة السويس في 17 يونيو/ حزيران عام 1970، ضد المحتل الإسرائيلي".

قصة لواء اليرموك

في مايو/ أيار 1967، توجهت قوة لواء اليرموك الكويتية لدعم القوات العربية وبدأت العمل مع الجيش المصري استعداد لمواجهة محتملة مع إسرائيل.

ماذا فعلت الكويت في حرب حزيران 1967؟ https://t.co/Q1eTS4Ke9f — Alla Almutairi (علاء المطيري) (@allawahab) June 17, 2021

لكن الحرب التي اندلعت في 5 يونيو 1967، قامت خلالها إسرائيل بشن هجوم واسع على كل من مصر وسوريا والأردن، وقادت إلى احتلال إسرائيل لجزء كبير من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان.

وبعد تلك الحرب، التي تعرف في كل من مصر وسوريا والأردن باسم "نكسة 67"، وتسمى في إسرائيل حرب الأيام الستة، بدأت مصر "حرب الاستنزاف" التي اندلعت في الفترة من 1968 حتى أغسطس/ آب 1970.