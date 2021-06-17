أفضل من تقنيات الناتو"... روسيا تطور منظارا عسكريا عالي الدقة"

ويحتوي المنتج الجديد على أفضل بطارية قادرة على العمل بشكل مستمر لأكثر من 50 ألف ساعة - أي ما يقرب من ستة أشهر ويمكن استخدامه أيضا في درجات حرارة تتراوح من سالب خمسين إلى ستين درجة مئوية.

وقالت الشركة في بيان "تم تصميم المنظار للتثبيت على الأسلحة الصغيرة المجهزة بحامل خاص - سكة Picatinny، على سبيل المثال، على جميع طرازات بندقية كلاشينكوف الهجومية والأسلحة الصغيرة الخاصة مثل "Vintorez" و"Val" والبنادق الهجومية. سيؤدي التطوير إلى زيادة دقة التصوير، خاصة على مسافات طويلة. المنتج يتجاوز مستوى مشاهد الموازاة الأجنبية، بما في ذلك تلك المستخدمة من قبل الناتو. لقد اجتاز المنتوج الجديد بالفعل مرحلة الاختبارات الأولية وسيتم عرضه على المتخصصين في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2021".