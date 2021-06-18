كندا تعيد الغواصة "الملعونة" للخدمة

تعتزم البحرية الملكية الكندية إعادة غواصة كورنر بروك، الملقبة بـ "الملعونة" بسبب الحوادث العديدة على متنها، للخدمة.

خدمت الغواصة البريطانية الصنع التي تعمل بالديزل والكهرباء من طراز فيكتوريا لمدة عامين في البحرية البريطانية تحت اسم Ursula، ثم بيعت إلى كندا ودخلت البحرية الملكية تحت اسم Corner Brook. أثناء قبول الغواصة، تم اكتشاف مشاكل مع اللحامات الملحومة لخطوط الأنابيب؛ أدى إزالتها إلى تأخير دخول الغواصة في التكوين القتالي للأسطول لمدة أربع سنوات.

في صيف عام 2011، خلال مناورات قبالة جزيرة فانكوفر، اصطدمت الغواصة بالقاع على عمق 45 مترًا ، حيث تلقت ثقبًا بطول مترين في القوس. وأصيب غواصان. تم سحب الغواصة إلى الرصيف الجاف، وكان الضرر الذي لحق بالبدن كبير جدا بحيث تم النظر في خيار إخراج الغواصة من الخدمة.

ومع ذلك، في عام 2014، بدأ تجديد وتحديث Corner Brook. كان من المقرر الانتهاء من العمل في عام 2017، لكن الترميم تأخر. في عام 2019، اندلع حريق على متن الغواصة في الرصيف، وتم تأجيل التحديث مرة أخرى. في مارس/آذار 2020، أثناء اختبار ضغط صهاريج الصابورة، انفجر أحد الخزانات. كما أظهر التحقيق، كان سبب الحادث هو الضغط المفرط على الخزان.

من المتوقع أن يعود الفرع إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2021، وسيستمر في الخدمة لتسع سنوات أخرى على الأقل.

أثناء التحديث، تم استبدال سونار Corner Brook Type-2040 القياسي بأحدث سونار BQQ-10، وفقًا لما كتبه FlotProm. الغواصة مسلحة بستة أنابيب طوربيد بعيار 533 ملم.