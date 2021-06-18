الضربة الدقيقة...كيف حرمت طائرة "إيليا موروميتس" الألمان من 30 ألف قذيفة

في 18 يونيو/حزيران 1915، أفادت الصحف الروسية أن طائرة "إيليا موروميتس" من السرب الجوي قصفت ودمرت محطة سكة حديد برزيفورسك التي احتلتها القوات الألمانية.

في الواقع، تمت العملية الجوية الأسطورية قبل أربعة أيام - في 14 يونيو، ولكن بسبب الرقابة، ولأن الحرب العالمية الأولى كانت مستمرة، أصبحت المعلومات ملكًا لوسائل الإعلام في وقت لاحق. في الوقت نفسه، لم يبالغ الصحفيون في أوائل القرن العشرين تقريبًا في أهمية إنجاز الطيارين الروس - نتيجة للغارة، تم تدمير قطار شحن فيه 30 ألف قذيفة، ودمرت مسارات ومباني المحطة. وعدد الجنود والضباط الألمان الذين ماتوا غير معروف.

وفقا للمعلومات الأرشيفية، حلقت "إيليا موروميتس"، المسماة "كيفسكي"، في مهمة قتالية من لوبلين في الساعة 4:50 صباحا. كانت القاذفة بقيادة الملازم جوزيف باشكو، نائب القائد - الملازم ميخائيل سميرنوف، الملاح - النقيب ألكسندر نوموف، ميكانيكي - فيدور شكودوف. كانت هناك عشر قنابل بوزن 16 كيلوغراماً على متنها.

بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، وصلت الطائرة إلى النهر بالقرب من مدينة ليزايسك. في تلك اللحظة كان هناك قطارين في المحطة، أحدهما كان بقاطرة بخارية. هاجمت الطائرة وأسقطت ثلاث قنابل، ثم توغلت طائرة "كيفسكي" على طول خط السكة الحديد إلى محطة برزيفورسك.

"كانت المحطة الضخمة مكتظة بالقطارات لدرجة أنه كان من المستحيل ببساطة عدم إصابة هذا الهدف الضخم. في اللفة الأولى، أسقط نوموف قنبلة واحدة. سقطت خلف مسار السكة الحديد"، حسبما كتب في مذكراته باشكو.

كانت الجولة التالية على الهدف أكثر نجاحًا، وضربت القنابل أحد القطارات.

من تقرير جوزيف باشكو: "كانت قطع من النار أو ضباب من الانفجارات تتطاير من السيارات المحترقة طوال الوقت؛ كان بعض الضباب والومضات على مسافة كبيرة جدًا من هذا المكان من الضربة الناجحة. على الأرجح، من الممكن أن نفترض أن قطارًا به نوع من المتفجرات كان يحترق وينفجر: قذائف، شحنات أو وقود (بنزين ، كحول، إلخ...).

وبحسب إفادات أسرى الحرب، التي تأكدت لاحقًا في الصحف الألمانية، فقد تم تدمير نحو 30 ألف قذيفة. كما تسببت المداهمة في إلحاق أضرار جسيمة بمحطة القطار وتعطيل حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة. نتيجة الغارة، بدأ الذعر.