الطراد "موسكو" والفرقاطة "الأدميرال إيسن" يتجهان إلى البحر الأبيض المتوسط

تقوم السفن بالانتقال المخطط له مسبقا من سيفاستوبول إلى البحر الأبيض المتوسط.

هناك، وفقًا للخطة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، ستعمل على مجموعة كاملة من المهام كجزء من تجمع دائم للبحرية الروسية في منطقة البحر البعيدة.

ويحمل طراد "موسكو" على متنه 16 قاذفا لصواريخ "فولكان"، والمدفعية ووسائط الدفاع الجوي.

تعتبر سفينة الدورية "الأدميرال إيسن" الفرقاطة الثانية من المشروع 11356، التي تعمل في خدمة أسطول البحر الأسود الروسي. الفرقاطة هي سفينة دورية متعددة الأغراض مصممة لأداء المهام القتالية والقيام بعمليات قتالية كجزء من مجموعات سفن وبشكل مستقل.