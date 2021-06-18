تركيا تختبر بنجاح صاروخا محليا مضاد للسفن... فيديو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، أن تركيا أجرت بنجاح آخر تجربة لإطلاق صاروخها طويل المدى المضاد للسفن "أتماكا".

وكتب أردوغان في تغريدة مصحوبة بمقطع فيديو للتجربة: "الصاروخ أتماكا المضاد للسفن، السيف الفولاذي لبلدنا، أصاب سفينة مستهدفة خلال الاختبار الأخير اليوم قبل أن يدخل الخدمة".

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021

يسعى مشروع "أتماكا" إلى استبدال صاروخ "هاربون" الذي تصنعه الولايات المتحدة، من ترسانة الجيش كجزء من حملة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية لتركيا، وتقليل الاعتماد العلني على معدات أمريكا وحلف شمال الأطلسي.

في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت تركيا، نجاح تجربة إطلاق أول صاروخ جو- جو محلي الصنع من طراز "بوزدوغان" معلنة تزويد قواتها المسلحة بالصاروخ الجديد خلال العام القادم.