فضيحة مدوية للجيش الأمريكي في سماء اليابان تثير سخط سكانها

كشفت وسائل إعلام يابانية في تقرير لها عن حادثة تتحمل مسؤوليتها القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان، وذلك بسبب نشاطات غير مسؤولة قامت بها طائرات أمريكية فوق سماء العاصمة طوكيو.

ونشرت صحيفة "Mainichi Shimbun" اليابانية تقريرا مصورا يظهر طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية تحلق فوق وسط مدينة طوكيو، وتقوم بذلك على ارتفاعات منخفضة بشكل غير مقبول وعلى مقربة من المباني الشاهقة.

وعلقت الصحيفة أنه بالنسبة لجميع طائرات الهليكوبتر اليابانية المدنية والعسكرية على حد سواء تمنع من التحليق فوف طوكيو كما قامت القوات الجوية الأمريكية في الفترة الأخيرة.

وأظهرت اللقطات كيفية تحليق المروحية الأمريكية من طراز "Black Hawk" في 4 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي فوق أكبر محطة سكة حديد في طوكيو وعلى ارتفاع منخفض بلغ حوالي 200 مترا.

وشكل هذا التقرير ضربة قوية لسمعة الجيش الأمريكي في اليابان، إذ غضب الشارع الياباني لسلوك الأمريكيين المتمادي في بلادهم.

وينص قانون معايير الطيران الياباني على أن 300 مترا من أعلى مبنى في منطقة الطيران هو "الحد الأدنى للارتفاع الآمن" في المناطق المكتظة بالسكان.

ومرت المروحية الهجومية الأمريكية فوق برج مود جاكوين بالقرب من محطة شينجوكو على ارتفاع 203 مترا، وبذلك خرقت القانون الجوي الياباني.