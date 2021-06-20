بولندا بصدد شراء طائرات مسيرة تركية لحماية الحدود الشرقية للناتو

أعلنت بولندا أنها بصدد شراء طائرات حربية مسيرة تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وذلك لاستخدامها في حماية الحدود الشرقية لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول" التركية إن " وارسو تعتزم شراء الطائرات المسيرة التركية من طراز "بيرقدار تي بي 2" من انقرة، لافتا إلى أنها "ستقدم إسهامات كبيرة لنظام الدفاع البولندي ، فضلا عن دورها في تعزيز الحدود الشرقية للناتو".

وأضاف راو قائلا: "نحن على ثقة بأن الطائرات المسيرة التركية ستعمل على تحسين قدرات الجيش البولندي فضلا عن إسهامها في تعزيز الحدود الشرقية للناتو".

وأضاف وزير الخارجية أن كلا من تركيا وبولندا تواجهان "تهديدات أمنية على حدودهما".

يذكر أن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اعلن في أيار/ مايو الماضي اعتزام بلاده شراء 24 طائرة مسيرة من تركيا، من طراز طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة.