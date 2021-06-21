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    طائرة - إم-17 ستراتوسفيرا

    "إم-17" الروسية تفتك ببالونات التجسس الأمريكية

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    مع بداية الحرب الباردة، أصبحت بالونات الاستطلاع دون طيار من الولايات المتحدة صداعًا حقيقيًا لنظام الدفاع الجوي السوفيتي، ولحل المشكلة، تم تطوير معترض الستراتوسفيرا "إم-17" بتوجيه من المصمم فلاديمير مياسيشيف.

    في فبراير/ شباط 1956، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكثر من 500 بالون فوق الاتحاد السوفيتي كجزء من عملية "غينيتريكس".

    كان الأمريكيون مهتمين بمراكز النقل والقواعد العسكرية وأماكن التدريب. في المجموع، غطت عملية "غينيتريكس" ما يقرب من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من الأرض.

    انطلقت البالونات التجسسية الطائرة من خمس نقاط: من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في إنجرليك التركية، ومن قرية إيفانتون الاسكتلندية، ومن مطار غاردرموين النرويجي ومن ألمانيا الغربية جيبلشتات وأوبربفافنهوفن.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة جنيف
    © REUTERS / POOL
    الرئيس بوتين يجسد "شعاره" في قمة جنيف مع بايدن
    وذكر تقرير صحيفة "روسيسكايا غازيتا" كيف تم تثبيت مقياس ارتفاع على كل بالون، والذي، من خلال التحكم الآلي، لم يسمح له بالانتقال إلى ما دون ارتفاع 20-25 كيلومترًا.

    تم التحكم في التصوير أيضًا بواسطة آلات أوتوماتيكية. نظرًا لوجود غلاف اصطناعي رفيع، يصل سمكه إلى 5 ميكرون، حيث كانت البالونات غير مرئية من الناحية العملية للرادارات.

    لاعتراض مثل هذه الأهداف غير العادية، كانت المقاتلات أو أنظمة الدفاع الجوي الأرضية غير مناسبة. لأن المدافع الأرضية المضادة للطائرات تطلق قاذفاتنها على ارتفاع يتراوح بين 25 و 30 كيلومترًا كحد أقصى.. وبالتالي لم يتمكن المقاتلون السوفييت من الوصول إلى مثل هذا الارتفاع بشكل دائم، ما أدى إلى إهدار الصواريخ (أرض جو) على هذه البالونات بشكل كبير دون فائدة تذكر.

    في عام 1970، تولى موظفو المصنع التجريبي لبناء الآلات التابع للمصمم فلاديمير مياسيشيف حل المشكلة.

    المقاتلة ميغ-23
    © Sputnik . Skryinikov
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    في موازاة ذلك، كان يجري تطوير أسلحة ومحطة بحث واستهداف، وكانت متطلبات البصريات كبيرة جدًا لدرجة أن الزجاج الأمامي لجهاز تحديد المدى كان يجب أن يكون مصنوعًا من قطعة واحدة من الكريستال البرازيلي الجبلي، نظرًا لعدم وجود مثل هذه المعادن النقية في الاتحاد السوفياتي.

    من أجل تدمير الهدف بشكل موثوق، تم إنشاء قذائف تجزئة بحجم 23 ملم مع فتيل حساس بشكل خاص، وبدأوا بخيوط الأسلاك المعدنية تقوم بتقطيع قشرة الكرات مثل الشفرات.

    أقلعت طائرة الستراتوسفير المضادة للطيران من طراز إم-17 في 26 مايو 1982. تم تصنيع ما مجموعه ثلاث طائرات. ومع ذلك ، لم يكن من الممكن اختبار المعترض الوحيد في العالم للبالونات - فقد قلصت الولايات المتحدة برنامج استخدام بالونات التجسس.

    ثم تم رفع السرية عن طائرة "إم-17"، وفي عام 1990 ظهرت تحت الاسم الجديد "ستراتوسفيرا" بعد أن سجلت 25 رقماً قياسياً عالمياً، يتمثل بصعودها إلى ارتفاع 21860 مترًا مع تسارع يصل إلى 734.3 كم/ ساعة. ثم قامت "إم-17" بسلسلة من الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية لدراسة طبقة الأوزون.

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