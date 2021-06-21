تسجيل
13:46 GMT21 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي

    مجلة: غواصات روسية تضرب الأهداف قبل الغمر تمنح قدرة هائلة لميناء طرطوس

    Press-service of JSC "PO "Sevmas"
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202106211049314656--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3/

    يستطيع الجيل الجديد من الغواصات الهجومية التابعة للبحرية الروسية تنفيذ هجمات بصواريخ "كروز" على الرغم من وجودها في الميناء بحالة الرسو ودون الغمر الكامل، الأمر الذي منحها ميزة رائعة جدا.

    وتميز غواصة "ياسين كلاس" الجديدة العاملة بالطاقة النووية بالقدرة على الهجوم دون الغمر تحت الماء، كما تستطيع الغواصة التي تعتبر الأضخم من نوعها في العالم والأكثر قدرة إطلاق صواريخ كروز وهي في حالة الرسو في الميناء.

    مناورات أمريكية باستخدام صاروخ كروز المحظور وفق معاهدة الصواريخ
    © Photo / DVIDS / Scott Howe / DOD Conducts Ground-launched Cruise Missile Test
    مجلة: مناورات "الأسد الأفريقي" الأمريكية بمثابة "تدريب لحرب" ضد الجزائر بعد ليبيا
    وتحدث التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" عن هذه القدرة الفريدة مشيرا إلى أهميتها والفائدة الكبيرة التي تقدمها.

    وبحسب التقرير تستطيع الغواصة الواحدة من هذه الفئة التي يبلغ وزنها 14000 طن نشر ما بين 32 إلى 40 صاروخ كروز بعيد المدى مختلفة الأدوار من حيث الأهداف البرية أو البحرية.

    قدرة فريدة تمنح وقتا في الظروف الحرجة

    ونوه التقرير إلى قدرة فريدة وهي الإطلاق من دون الغمر، وهي ميزة "ذات قيمة عالية للهجمات المفاجئة والسريعة، حيث إن القدرة على الهجوم أثناء التواجد في الرصيف توفر وسيلة لإطلاق الضربة دون سابق إنذار أو بدون تحذير لخصوم روسيا".

    وتحدث رئيس نادي البحارة في سان بطرسبورغ إيغور كوردين، عن هذا التطور: "إن إمكانية إطلاق صواريخ كروز مباشرة من الرصيف تزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية للغواصات. لا يتوفر للأسطول دائمًا الوقت الكافي للانتشار، وهو أمر ضروري للسفن للابتعاد عن الرصيف والانتقال إلى منطقة الهجوم المخطط لها مسبقًا".

    ويتابع كوردين: "يجب أن تكون الغواصات قادرة على استخدام أسلحتها الرئيسية بشكل مباشر دون الخروج من الرصيف".

    حاملة طائرات
    YouTube.com
    انفجار هائل بجانب حاملة طائرات أمريكية لأسباب تتعلق بـ"تجارب الصدمة"... صور وفيديو
    قدرة تزيد قوة الغواصات قبالة السواحل السورية

    وسلط التقرير الضوء على أن هذه القدرة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للغواصات الروسية التي تعمل بجانب سواحل البحر المتوسط بجانب مدينة طرطوس السورية.

    وستوفر هذه الميزة الفرصة للغواصات في المناطق الساخنة حول الكوكب، وعلى وجه الخصوص، تمنح الغواصات الروسية الموجودة في المنطقة اللوجستية الهامة لسورية بجانب مدينة طرطوس القادرة على دعم القوات البرية بالنيران في أي وقت.

    وتشكل القدرة على شن ضربات صاروخية قبل الغمر (قبل انغمار الغواصة بالمياه) بمثابة ميزة تضاعف قوة وقدرة نيران الغواصات والبحرية الروسية.

    وابل من الصواريخ قبل التخفي

    وتمنح الميزة الفريدة لغواصة "ياسين كلاس" بإعادة تسليح نفسها بعد إطلاق وابل أولي قبل الإبحار في البحر والغوص في المياه، وهي ضمن أسطول تعمل روسيا على بنائه يغير ميزان القوى في العالم.

    ونوه المقال إلى أن قدرة الغواصة الروسية على إطلاق صواريخ "كروز"، "بشكل غير متوقع خطيرة بشكل خاص بالنظر إلى أداء فئات الصواريخ الحديثة في روسيا" حيت توفر الصواريخ ضربات دقيقة جدا وبعيدة المدى، حيث تصل صواريخ "كالبير" إلى مدى 3500 كم مع قدرات تخفي متقدمة جدا وقدرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية، ما يمنحها قدرات هائلة جدا.

    انظر أيضا:

    اكتشاف "القوس العملاق" في الفضاء يكشف عن خلل عميق في فهمنا للكون... صور وفيديو
    اكتشاف حيوان "تقشعر له الأبدان" مازال حيا منذ العصر الجوراسي... صور وفيديو
    دراسة: "أوميغا 3" يملك خاصية "التسلل" إلى الدماغ قد تساهم بالشفاء من الأمراض
    دراسة: لقاحات كورونا تزيد من خصوبة الرجال بنسبة 22 في المئة
    دراسة: طريقة تحرق الدهون كالمشي السريع لـ30 دقيقة من دون أي حركة
    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, البحر المتوسط, سوريا, روسيا, غواصات ياسين, غواصات نووية, الغواصات, غواصات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك