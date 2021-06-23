خبير: روسيا تملك سلاحا فعالا ضد الطائرات المسيرة الهجومية

وأشار الخبير إيغور كوروتشينكو في تصريحات صحفية إلى أن منظومة صواريخ "تور- إم2" تستطيع أن تتعامل بفعالية مع الطائرات المسيرة الهجومية.

وتنتمي منظومة "تور- إم2" إلى فئة وسائط الدفاع الجوي القريبة المدى. وقد استخدمت منظومات "تور- إم2" في الحرب على الإرهاب في سوريا حيث أثبتت قدرتها على اكتشاف وتدمير طائرات الإرهابيين المسيرة. وتم تدمير نحو 100 طائرة مسيرة للإرهابيين بواسطة منظومات "تور- إم2"، حسب الخبير.

ونوه الخبير إلى أن منظومة "تور- إم2" تعمل بفعالية في ظروف الإعاقة النارية والتشويشية.

وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا، فلاديمير كوليبا، الذي أكد أن نظام الحكم في أوكرانيا لن يتردد في استخدام الطائرات المسيرة التي اشترتها أوكرانيا من تركيا ضد روسيا.

ويبرر نظام الحكم الأوكراني الحالي المعادي لروسيا استعداداته الحربية بمزاعم استعداده لاحتمال أن "تشن روسيا عملية حربية واسعة على أوكرانيا".