صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية يبدع غواصة دون طاقم بشري

وليس لهذا الجهازالمسمى بـ"سارما" صلة بالدفاع الجوي، فهو عبارة عن غواصة صغيرة أوتوماتيكية دون طاقم بشري يتم التحكم فيها عن بعد.

وأفادت مصادر إعلامية أن غواصة "سارما" تستطيع أن تقوم بمهام عديدة كريادة مجاهل المحيط العالمي ونقل الحمولات وتقديم الخدمات الفنية إلى منشآت تحت الماء مثل أنابيب النفط والغاز وكابلات الاتصالات، والبحث عن الأشياء الغارقة.

وسيتم تجهيزها بالأدوات المناسبة للاضطلاع بالمهام المطروحة عليها.

وسيظهر في المعرض، الذي تنطلق فعالياته في 5 يوليو/تموز وتستمر حتى 8 يوليو، نموذج مصغر من غواصة "سارما".