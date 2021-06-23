افتتاح معرض الدفاع البحري في سان بطرسبورغ الروسية...صور

انطلقت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران الجاري، فعاليات معرض الدفاع البحري الدولي العاشر، الذي يستمر لغاية 27 من الشهر نفسه.

يشارك في المعرض 17 سفينة حربية بالإضافة للكشف عن أحدث طرازات الأسلحة والمعدات البحرية والتقنيات الحديثة والإنجازات المتقدمة في العلوم والهندسة.

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ويشهد المعرض مشاركة وفود لأكثر من 60 دولة، وتم تسجيل 283 مشاركا بينهم 13 شركة أجنبية.

ويتضمن برنامج المعرض مؤتمر "البحرية وبناء السفن في الظروف الحديثة" NSN'2021 "، بالإضافة لعرض منتجات بناة السفن في سان بطرسبورغ، ومفاوضات بين رؤساء الوفود الأجنبية الرسمية مع رؤساء الشركات و منظمات روسيا الاتحادية، بالإضافة للتعرف على السفن الحربية من قبل كبار الشخصيات.

وبحسب ما أوصت به هيئة "حماية المستهلك الروسية"، فإن زيارة السفن المعروضة في المعرض ستكون متاحة فقط للمشاركين بفعاليات المعرض بسبب الإجراءات في ظل جائحة "كورونا"، بحسب ما نقل موقع fontanka.