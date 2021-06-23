مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني بعد حادث المدمرة "ديفيندر" في البحر الأسود

تصدت سفن الأسطول الروسي للمدمرة البريطانية "ديفيندر"، التي قامت بانتهاك الحدود البحرية للدولة الروسية في البحر الأسود، ووصفت وزارة الدفاع الروسية ما قامت به السفينة الحربية البريطانية بـ "التصرفات الخطيرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن التصرفات الخطيرة، التي قامت بها المدمرة البريطانية، تمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن القانون البحري لعام 1982.

وتمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم 603 قطع بحرية، تجعلها في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي ترتيب الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 27 عالميا بـ 88 قطعة بحرية فقط.

ما هي قوة الأسطول الروسي؟

أورد موقع "غلوبال فاير بور" تقريرا عن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2021، المعلنة.

ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا بـ 603 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة، هي الأميرال كوزنيتسوف.

ويمتلك الأسطول الروسي 15 مدمرة تجعله بين أقوى 4 دول تمتلك المدمرات الحربية، و11 فرقاطة، إضافة إلى 85 كورفيت تجعل روسيا أكبر قوة تستخدم هذه النوع من السفن الحربية في العالم.

جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"

كما يمتلك الأسطول الروسي 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 68 غواصة تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا من حيث حجم قوة الغواصات الحربية، التي تمتلكها الدول.

كم عدد سفن الأسطول البريطاني؟

يمتلك الجيش البريطاني تصنيفا متقدما في إجمالي قوته العسكرية، التي تجعله في المرتبة رقم 8 بين أقوى جيوش العالم، لكن ترتيب الأسطول البريطاني يأتي في المرتبة رقم 27 عالميا، بـ 88 سفينة حربية فقط، مقارنة بالأسطول الروسي، الذي يحتل المرتبة الثانية.

© REUTERS / Russell Cheyne حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث"

وتمتلك بريطانيا حاملتي طائرات تجعلها في المرتبة الثانية عالميا في هذا السلاح، وتمتلك 6 مدمرات، و13 فرقاطة، إضافة إلى 11 غواصة، و25 سفينة دورية و13 كاسحة ألغام بحرية.