روسيا تعرض أحدث صنوف الأسلحة البحرية في معرض"إيمدس 2021"

وانطلقت فعاليات معرض "إيمدس 2021" في 23 يونيو/حزيران بحضور وفود أكثر من 70 بلدا، وستستمر حتى 27 يونيو.

وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" التي ترعى المعرض أنها تعرض أحدث صنوف المعدات العسكرية البحرية الروسية للوفود الأجنبية، ومنها زورق الصواريخ "كاراكورت" الذي يجاري الفرقاطة الكبيرة في قوة النيران، ونظام صواريخ "روبيج" الساحلي، والغواصة من طراز "آمور" التي تتسلح بصواريخ "كلوب إس" القادرة على إصابة بوارج العدو ومنشآته الأرضية وبالطوربيدات البالغ مداها 50 كيلومترا، وسفينة الدورية من طراز 22160 التي تحمل على متنها مروحية وطائرتين مسيرتين ويمكن تجهيزها بالأسلحة اللازمة لخفر السواحل والقواعد العسكرية البحرية في زمن الحرب، وكاسحة الألغام من طراز "ألكسندريت".

ولفت مدير عام "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف" إلى أن الشركة تعرض ما يحظى باهتمام المتعاملين في سوق العالم للمعدات العسكرية البحرية. فمثلا، تستعد الشركة اليوم لتوريد زوارق "كاراكورت" لـ6 بلدا. أما نظام صواريخ "روبيج" فتهتم به 8 دول أجنبية.