معلومات عن المدمرة البريطانية "ديفيندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود

تصدت سفن الأسطول الروسي للمدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفيندر"، التي انتهكت الحدود البحرية الروسية في البحر الأسود، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، بينما أشارت تقارير بريطانية إلى أن تلك المدمرة واحدة من أحدث 6 مدمرات تملكها بريطانيا.

وقال بيان الوزارة، أمس الأربعاء، إن المدمرة البريطانية دخلت مسافة 3 كيلومترات داخل المياه الإقليمية للدولة الروسية، مشيرة إلى أن ما قامت به "تصرفات خطيرة" تمثل انتهاكا صارخا للقانون البحري لعام 1982.

بينما قالت "صحيفة الإندبندنت" البريطانية في تقرير لها حول حادث المدمرة "ديفيندر"، إن طاقم المدمرة كان في حالة تأهب، وأنه تم سماع أصوات إطلاق نار، مضيفة: "لكن وزارة الدفاع البريطانية أنكرت ذلك".

ما هي المدمرة "إتش إم إس ديفيندر"؟

هي سفينة حربية من فئة المدمرات "تايب 45"، وتحتل المرتبة رقم 5 بين 6 قطع بحرية من ذات النوع تم بناؤها للبحرية الملكية البريطانية.

وتحمل المدمرة "ديفيندر" الإسم الكودي "دي 36"، وتعد من أحدث القطع البحرية، التي تملكها البحرية البريطانية في الوقت الحالي، بحسب تقرير عن السفينة أورده موقع "رويال نيفي" البريطاني.

© AFP 2021 / GLYN KIRK المدمرة إتش إم إس ديفيندر من فئة تايب 45 التابع للبحرية الملكية البريطانية

ما هي المواصفات الفنية للمدمرة "ديفيندر"؟

تنتمي هذه السفينة لفئة المدمرات "تايب 45"، التي يتجاوز وزنها 8 آلاف طن، وطولها 152 مترا، بينما تزيد سرعتها عن 30 عقدة (نحو 55 كلم/ الساعة).

عرض السفينة في المنتصف (العارضة) يساوي 21.2 مترا، وعمق الغاطس 5.3 مترا، ويصل عدد طاقمها إلى 190 بحارا، ومداها نحو 13 ألف كيلومترا.

ماذا تفعل المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود؟

في 10 يونيو/ حزيران الجاري، ذكر تقرير آخر عن المدمرة "إتش إم إس ديفيندر"، نشره "موقع رويال نيفي"، إن تلك السفينة الحربية استكملت دورها في مهام حفظ الأمن بالبحر المتوسط، وأنها ستتوجه إلى البحر الأسود.

ولفت الموقع إلى أن المدمرة "ديفيندر"، التي كانت جزءًا من القوة الضاربة لحاملة الطائرات البريطانية، انفصلت عنها بصورة مؤقتة لتقوم بمهمة مستقلة في البحر الأسود.

ما هو تسليح المدمرة البريطانية "ديفيندر"؟

تعد المدمرة "ديفيندر" من أحدث السفن الحربية في الأسطول البريطاني، وتم تصميمها لتكون قادرة على التصدي لأنواع مختلفة من الأهداف، وهو ما يمكنها من اعتراض الصواريخ ومواجهة السفن وحاملات الطائرات المعادية، بحسب تقرير عن المدمرة "ديفيندر"، نشره موقع "نيفل تكنولوجي" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تسليح المدمرة "ديفيندر" يشمل مدفع بحري "مارك 8" عيار 113 ملم (4.5 بوصة) يمكن استخدامه ضد الطائرات الحربية أو الأهداف الساحلية، ومدافع رشاشة عيار 30 ملم.

ومدفع رشاش قصير المدى طراز "إم كيه 15 فالانكس"، وهي منظومة دفاعية تتكون من مدفع رشاش يستخدم طلقات عيار 20 ملم يتم إطلاقها من اثنين من السبطانات في وقت واحد.

ويتم إدارة المدفع بصورة رقمية ويتبع نظام رادار للكشف عن الصواريخ المضادة للسفن والوحدات البحرية الصغيرة عند وجودها في مدى إطلاقه، إضافة إلى التصدي للطائرات التي تحلق بسرعات كبيرة على ارتفاعات منخفضة لخداع الدفاعات الجوية للسفينة التي تحمله، بحسب تقرير عن المدفع أورده موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي" الأمريكي.

كما يضم تسليح المدمرة البريطانية "ديفيندر" نظام الدفاع الصاروخي المعروف بـ "سي فايبر"، وهو نظام دفاع صاروخي بحري مصمم لحماية السفن الحربية من الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية التكتيكية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة "الدرونز".

ويتراوح مدى صواريخ هذا النظام بين 30 إلى 100 كلم، ويعمل على متن المدمرات البريطانية الـ 6، التي تنتمي إلى فئة "تايب 45".

كما تمتلك المدمرة البريطانية مروحية مسلحة طراز "لينكس إم كيه 8"، على متنها.

لماذا تصنع بريطانيا هذا النوع من المدمرات؟

تصنع بريطانيا مدمرة "إتش إم إس ديفيندر"، ضمن برنامج عسكري لتصنيع 12 مدمرة من فئة "تايب 45"، التي تم الإعلان عنها عام 2004، لاستبدال النوع السابق من المدمرات الذي يحمل اسم "تايب 42"، التي دخلت الخدمة عام 1972.

This week @HMSDefender and @HNLMS_Evertsen enter the Black Sea to begin a period of operations alongside our allies & partners. Here are the reasons why👇 #CSG21 pic.twitter.com/8Lo6ZfqBc0 — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 14, 2021

ومن المقرر أن يتم بناء 6 مدمرات أخرى من هذه النوع لاستكمال العدد المطلوب للبحرية الملكية البريطانية من هذا النوع من السفن الحربية.

ما هي المدمرة البريطانية "ديفيندر" وماذا كانت تفعل في البحر الأسود عندما تصدت لها الأسطول الروسي؟

هي مدمرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية كانت تقوم بمهام دورية في البحر الأسود بعدما أنهت مهام كانت تقوم بها ضمن سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر المتوسط.

© Sputnik . PAVEL LEVOV سفينة حربية تابعة للأسطول الروسي

وعندما قامت المدمرة البريطانية بانتهاك المياه الإقليمية لدولة روسيا، تصدت لها القوات المسلحة الروسية وأجبرتها على العودة خارج مياهها الإقليمية، ووصفت ما قامت به بأنه تصرف خطير يمثل انتهاكا للقانون البحري.