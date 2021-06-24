عرض مشروع حاملة الطائرات الروسية الجديدة في المعرض البحري

قدم مكتب التصميم نيفسكي مشروع حاملة الطائرات النووية "لامانتين" في معرض الدفاع البحري الدولي في سان بطرسبرغ.

وستكون حاملة الطائرات قادرة على استيعاب ما يصل إلى 60 طائرة، بالإضافة إلى مساحة تتسع لعشر طائرات مسيرة.

"لامانتين" هو استمرار منطقي لسلسلة حاملات الطائرات التي خدمت وتخدم في قاعدة البحرية.

وقال نائب المدير العام لمكتب تصميم نيفسكي أليكسي يوكنين على وجه الخصوص، يتم استخدام نقطة انطلاق للإقلاع على متن السفينة، ولا توجد أيضًا هياكل فوقية ضخمة، وهذا يرجع بالفعل إلى حقيقة أن السفينة تعمل بالطاقة النووية.

في المعرض، قدم المطورون نموذجًا لحاملة طائرات بسعة 80 ألف طن، لكن هذا مجرد أحد الخيارات التي يقدمها المصنع للأسطول باعتباره استمرارًا لبرنامج حاملة الطائرات.

وأضاف يوكنين أن "منطقة الملاحة لهذه السفينة ليست محدودة - يمكن استخدامها في البحار الاستوائية، مع ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء، وفي المنطقة القطبية الشمالية، حيث تقترب درجة حرارة المياه من الصفر".

العوامل المقيدة لاستخدام حاملة الطائرات في البحر هي الظروف الجوية وضعف الرؤية والبحار الهائجة.

وأوضح "بالنسبة لهذه السفينة، فإن حركة البحر مقبولة حتى 6 نقاط".

يقام معرض الدفاع البحري الدولي في الفترة من 23 إلى 27 يونيو/ حزيران في سان بطرسبرغ.