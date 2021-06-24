"روستيخ" تبدأ الإنتاج المتسلسل لأحدث بندقية هجومية مائية

أعلن ألكسندر ستاروستين، مدير المكتب المركزي للتصميم والبحوث للأسلحة الرياضية والصيد، أن المجمعات التابعة لشركة "روستيخ" بدأت في الإنتاج الضخم لأحدث بندقية مائية "أ دي إس".

وقال خلال معرض الدفاع البحري الدولي: "لقد بدأ بالفعل الإنتاج التسلسلي للبندقية الخاصة. بناءً على نتائج العملية التجريبية، تم إجراء تغييرات لسهولة تشغيلها".

يمكن للبندقية الهجومية على الأرض إطلاق مجموعة كاملة من الرصاصات التقليدية 5.45 × 39 ملم. للإطلاق تحت الماء، قام المكتب المركزي لأبحاث التصميم للأسلحة الرياضية والصيد بتطوير رصاصات خاصة PSP وPSP-UD بنفس العيار - 5.45 × 39 ملم. وبالتالي، البندقية الهجومية مجهزة بقاذفة قنابل قياس 40 ملم. يمكن أيضًا استخدام جهاز للإطلاق الصامت.

من المفترض أن تحل ADS محل البندقية الخاصة المائية APS، التي تم تطويرها في أواخر السبعينيات.