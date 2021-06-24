روسيا تعرض طائرة ذات قدرات منقطعة النظير في معرض "ميليكس 2021"

بدأت فعالية معرض الأسلحة والأعتدة العسكرية الدولي "ميليكس 2021" في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ويضمّ معرض"ميليكس" منتجات روسية أيضا، حيث عرضت شركة "أفتوماتيكا" الروسية، مثلا، سلاحا جديدا ضد طائرات العدو المسيرة أطلق عليه اسم "بيشال".

ويتصدى "بيشال" لطائرات العدو المسيرة (دون طيار) من خلال تعطيل اتصالاتها وأجهزة قيادتها. ويمكن استخدامه بشكل انفرادي أو ضمن الأنظمة الأخرى المخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة.

وأشارت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها شركة "أفتوماتيكا" إلى أن نظام "بيشال"

"هو الأقوى بين الأنظمة اليدوية المماثلة وأقلها وزنا، وتزن معداته 4 كغ فقط بينما يزيد مداه على 2000 متر وهو أفضل مؤشر للأسلحة المضادة للطائرات المسيرة من هذا النوع".

ومن جهتها، عرضت شركة "سبلاف" الروسية نوعين جديدين من القذائف الصاروخية لراجمة الصواريخ "تورنادو غي"، إحداهما ذات رأس مدمر شديد الانفجار قابل للانفصال، ويزن رأس القذيفتين الجديدتين 34.5 كغ ويحتوي رأس القذيفة عيار 6 ملم على 1312 قطعة (شظية) مدمرة، بينما يحتوي رأس القذيفة عيار 9 ملم على 2660 شظية.

درة المعرض

ومن المعروضات الروسية الأخرى في معرض "ميليكس 2021"، دبابة "تي-14 أرماتا" ومدفع "مالكا" وهو مدفع ذاتي الحركة الأقوى في العالم، وتعرضه روسيا للجمهور لأول مرة.

أما الدرة الرئيسية لمعرض "ميليكس 2021" فهي طائرة "أوريون" الروسية، وهي طائرة مسيرة يمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة 24 ساعة، وتستطيع أن تصعد إلى ارتفاع 7000 متر. ويمكن استخدامها كطائرة استطلاع وطائرة هجومية.

وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن القدرات التي تتمتع بها طائرة "أوريون" لا تملكها أي طائرة مسيّرة أخرى في العالم.