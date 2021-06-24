الخارجية الروسية: منطقة البحر الأسود تتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، أن منطقة البحر الأسود تتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية.

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو أمام مؤتمر موسكو للأمن: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق من أن حلف الناتو يعمل باستمرار على تعزيز وجوده العسكري على طول حدودنا، ويزيد عدد الدوريات الجوية، والتدريبات ودخول سفنه البحرية إلى البحر الأسود ، وبحر البلطيق وحتى بحر بارنتس. لذلك نشير إلى أنه نتيجة لهذا النشاط، تتحول المناطق الهادئة عسكريا - بحر البلطيق والبحر الأسود - إلى ساحة مواجهة عسكرية لا داعي لها على الإطلاق".

وأضاف غروشكو: "مثل هذه التصرفات تثير التساؤل حول أهمية وثيقة روسيا-الناتو. ننطلق من حقيقة أنه يجب الالتزام بها...".

وكان أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أوقف انتهاك مدمرة بريطانية لحدود الدولة الروسية، وكان من الضروري إطلاق طلقات تحذيرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية بدورها إن السفينة البحرية كانت تمر بشكل سلمي عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا وفقًا للقانون الدولي، ولم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية. كما أضافت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تجري "تدريبات إطلاق نار" في البحر الأسود.