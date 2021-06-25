روسيا تنقل أحدث طائرتها المقاتلة محملة بصواريخ فرط صوتية إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إرسالها مقاتلات عسكرية حديثة من طراز "ميغ 31 كا" قادرة على حمل صواريخ "كينجال" إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "انطلقت في البحر الأبيض المتوسط ​​في 25 يونيو/حزيران تدريبات مشتركة بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية وبأمر من القيادة سيتم إشراك مقاتلات من طراز "ميغ 31 كا" الحاملة لصواريخ "كينجال" في سوريا.

ويطير صاروخ "كينجال" بسرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، متبعا مسارا متعرجا وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

وانضم صاروخ "كينجال" إلى ترسانة الأسلحة الدفاعية، التي يمكن أن تستخدمها روسيا في حال تعرضت إلى العدوان. ولن تنطلق الطائرات الروسية المتسلحة بصواريخ "كينجال" لتهاجم أحدا إلا إذا اقتضت الضرورة لطرد مجموعة القطع البحرية، مثلا، التي تتوجه إلى حدود روسيا. وتستطيع مجموعة الطائرات الروسية، التي تحمل صواريخ "كينجال" أن تدمر مجموعة السفن الحربية لعدو محتمل، والتي تقودها حاملة طائرات، وفقا لصحيفة "في بي كا" مجمع الصناعات العسكرية الروسية.