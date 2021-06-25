طائرة مسيرة روسية جديدة تستخدم أسلحتها لأول مرة

وقال المصدر إن طائرة "ألتيوس" استخدمت قنابلها للمرة الأولى لقصف أهداف أرضية في إطار تجاربها المتواصلة.

وأشار إلى أن طائرة "ألتيوس" تحمل قنابل حرة (منزلقة) وموجهة وصواريخ موجهة.

وكان مصدر آخر قد أخبر "سبوتنيك" في وقت سابق بأن خطة تجارب طائرة "ألتيوس" في الصيف المقبل تتضمن تدمير أهداف متنوعة منها الدبابات والمدرعات ومرابض المدفعية بواسطة أسلحة "ألتيوس".

ويمكن أن تحمل طائرة "ألتيوس" المجهزة بمحركين أكثر من طنّ واحد من الأسلحة. ويبلغ باع جناحيها 30 مترا. ويبلغ مدى طائرة "ألتيوس" نحو 3.5 كيلومتر. ويمكنها أن تحلق إلى ارتفاع يتراوح بين 12 كيلومترا و14 كيلومترا. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 48 ساعة.