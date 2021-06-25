أحدث بارجة حربية خفية روسية تظهر في أكبر معرض للقوات البحرية

يواصل معرض "إيمدس 2021" وهو أكبر معرض دولي لأسلحة القوات البحرية، فعالياته في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ويمثل المعرض فرصة مهمة لمشاهدة بوارج حربية روسية حديثة منها زورق الصواريخ "أودينتسوفو" الذي استحوذ على اهتمام الخبراء العسكريين القادمين من المملكة العربية السعودية كما أشار إلى ذلك تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".

كما يتيح المعرض فرصة نادرة لتفقد "الثقل الأسود" لأسطول الغواصات الروسية وهو غواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" وهي من فئة "فارشافيانكا" التي لا تصدر غواصاتها صوتا يمكن أن تلتقطه رادارات العدو لكشف الغواصة، ولذلك تسمى غواصات "فارشافيانكا" بـ"الثقوب السوداء".

وفي معرض "إيمدس 2021" عرضت البحرية الروسية لأول مرة سفينة "غريمياشي" وهي سفينة عسكرية متعددة المهام من نوع الكورفيت. وتحقق "غريمياشي" المهام المطروحة عليها بواسطة صواريخها. ولفت قائد أسلحة "غريمياشي"، فاديم أبراموف، إلى أن قواذف السفينة تستطيع إطلاق عدة أنواع من الصواريخ.

وتعتبر فرقاطة "أدميرال فلوتا كاساتونوف" الدرة الرئيسية للمعرض، وهي سفينة خفية تملك قدرة التخفي عن رادارات كشف السفن.

ومن أسلحة فرقاطة "كاساتونوف" نظام الدفاع الجوي "بوليمينت ريدوت" الذي تستطيع صواريخه الاعتراضية إصابة الأهداف الجوية والأرضية على بعد يصل إلى 150 كيلومترا، وصواريخ "كاليبر".

كما يضم المعرض غواصات غير مأهولة.

ويحتوي المعرض أيضا على معدات مخصصة لشتى الأغراض مثل جهاز رادار"بودسولنوخ" لمراقبة الجو والبحر الذي يمتد مجال عمله 200 ميل بحري. وتستعد روسيا لتوريد رادارات "بودسولنوخ" لبلدان جنوب شرق آسيا.

ويبلغ إجمالي عدد المعروضات في معرض "إيمدس 2021" أكثر من 2.5 ألف قطعة.

وينتظر منظمو المعرض وصول الوفود من حوالي 30 بلدا.