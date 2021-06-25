الدفاع الروسية: تجربة ناجحة لصواريخ "كينجال" أطلقت من مقاتلات في تدريبات بالمتوسط

أعلن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش، عن إصابات دقيقة للصواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" أطلقت من مقاتلات "ميغ 31 كا" وتدميرها لأهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط.

قاعدة حميميم (سوريا) - سبوتنيك. وقال كوبيلاش: "اكتسب طيارو المقاتلات مهارات عملية في أداء المهام في مناطق جغرافية جديدة، حيث نفذت مهمة إصابة هدف افتراضي بجودة عالية".

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، يوم 1 آذار/مارس 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد" "بوريفيستنيك"، ومنظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" والغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".

يذكر أن صاروخ "أكس — 47 إم 2" (كينجال) يعتبر صاروخا جويا فرط صوتيا روسيا قادرا على تدمير الأهداف المعادية سواء كانت أرضية ثابتة أو بحرية متنقلة على سطح المياه، من أمثال حاملات الطائرات وطرادات ومدمرات وفرقاطات.

ويذكر أيضا أنه وفقا للمعلومات الواردة إلى صحيفة "فيدوموستي" من اتحاد شركات صناعة الطائرات الروسية فإن صاروخ "كينجال" يشبه صاروخ "إسكندر" إلا أنه تم تصميمه وتصنيعه خصيصا للقوات الجوية الروسية.

إنفوجراف: مقاتلة "ميغ-31"