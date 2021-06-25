روسيا والهند تنشئان جيلا جديدا من الصواريخ فائقة السرعة

تواصل روسيا والهند العمل المشترك على صنع الصواريخ لقواتهما المسلحة، حيث تمكن الخبراء من صناعة جيل جديد من الصواريخ.

وأطلق على الصواريخ الجديدة التي أنتجتها الشركة الروسية - الهندية اسم "براموس" نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا الروسي.

وكشف ألكسندر ماكسيتشوف، مدير شركة "براموس أيروسبايس" الروسية الهندية، عن الجاب الروسي، للصحفيين خلال معرض الدفاع البحري المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أن الشركة تعمل على إنشاء جيل جديد من صواريخ "براموس".

وسيكون الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم "براموس إن جي" والذي يجب أن يرى النور في عام 2024، مهيأ للانطلاق من الجو (الطائرات) والبر والبحر (سفن السطح والغواصات).

وقال مدير الشركة الروسية الهندية إن صاروخ "براموس إن جي" يمكن إطلاقه من الطائرات والمنصات الأرضية والسفن على حد سواء.

وسيكون صاروخ "براموس إن جي" أقل وزنًا من صاروخ "براموس" ولذلك قد يكون من الممكن إطلاقه حتى من قاذف الطوربيدات في السفينة أو الغواصة.

وأشار إلى أن الصاروخ الأوّلي من طراز "براموس" كان مخصصا لمكافحة سفن العدو، وتم تجهيزه للإطلاق من المنصة الساحلية. ثم تم تطويره لينطلق من السفينة والطائرة.

وتم إطلاق صاروخ "براموس" وهو صاروخ سريع جدا تفوق سرعته سرعة الصوت لدرجات كبيرة، لأول مرة في عام 2001 .

وحظي صاروخ "براموس" باهتمام دولي. وقد تلقت شركة "براموس" طلبات على منتجاتها من بلدان كثيرة منها البرازيل وجمهورية جنوب أفريقيا وتشيلي.

يذكر أن صاروخ "براموس" يستطيع أن يطير بسرعة 2.5 إلى 2.8 ماخ (الماخ سرعة الصوت).