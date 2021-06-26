الإعلان عن موعد إجراء تدريبات عسكرية أذربيجانية تركية باكستانية مشتركة

اعلن وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، أن القوات الخاصة لأذربيجان وتركيا وباكستان ستجري تدريبات عسكرية مشتركة في سبتمبر/أيلول القادم.

وقال حسنوف في مقابلة مع قناة "Real TV": "بتوجيه من الرئيس الأذربيجاني، ستجري ثلاث دول شقيقة (يقصد أذربيجان وتركيا وباكستان) مناورات مشتركة".

وأضاف: "قد تم اتخاذ القرار بالفعل. وستكون التدريبات العسكرية المشتركة للقوات الخاصة لأذربيجان وتركيا وباكستان في سيبتمبر".

ووفقا له، فإن مجموعات الخبراء من البلدان المشاركة في التدريبات موجودة في أذربيجان، وقال وزير الدفاع الأذربيجاني: "إنهم يقيمون منطقة التدريبات ويقدرون تقديرا عاليا تدريباتنا".