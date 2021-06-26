دولة عربية تدخل الدبابات الكورية عوضا عن الأمريكية في جيشها... فيديو

ظهرت صور لمركبة مدرعة في تمويه صحراوي مميز على الانترنت، قبل الخضوع لاختبارات واسعة النطاق في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

وبحسب وسائل إعلام عسكرية عبر "تويتر"، فإن الجيش العماني يتأهب لإدخال الدبابات الكورية الجنوبية "ك2 بلاك بانذير" مكان دبابات "إم 60" الأمريكية.

The first video of the South Korean main battle tank K2 designed and manufactured by Hyundai Rotem (part of the Hyundai Motor Group) being tested in Oman. According to some reports, the K2 tank won a tender announced by the Omani government for the supply of 76 main battle tanks pic.twitter.com/IQiLH2694U — Asia.India-Defense (@Xia257) June 23, 2021

تم الإعلان عن المعلومات الأولى حول إمداد الجيش الملكي بهذه الدبابات القتالية الرئيسية في خريف عام 2018.

ووفقا للفيديو، فقد أظهرت "ك2 بلاك بانذير" قدرات عالية السرعة. بفضل محرك 1500 حصان. وخزان يزن 55000 كغ قادر على التسارع حتى 75 كم / ساعة.

تم إجراء الفحوصات، بما في ذلك أنظمة مكافحة الحرائق الليلية ومدافع 120 ملم ومدافع رشاشة.

وبحسب بعض التقارير، فقد تم الإعلان عن خطط لشراء 76 دبابة رئيسية.

يُعتقد أنه أولاً وقبل كل شيء، سيتم استخدامها بدلا من "M60A1" و"M60A3" التي عفا عليهما الزمن من الإنتاج الأمريكي.