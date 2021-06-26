مدمرة أمريكية تتوجه إلى البحر الأسود للقيام بمهمة مع 30 دولة... صورة

وغردت السفارة على "تويتر": "المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس روس" تتجه إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورة "سي بريز" (نسيم البحر) السنوية مع أكثر من 30 دولة من جميع أنحاء العالم".
ТЕРМІНОВО: @USNavy Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях @ExSeaBreeze з понад 30 країнами з усього світу.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 26, 2021
Глобальне партнерство заради миру!#ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze https://t.co/RN6hAbu0xc
وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية رسميًا مشاركته في تدريبات "سي بريز" السنوية لعام 2021 بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية، والتي سيشارك فيها 5000 جندي و32 سفينة من 32 دولة.
ستجرى التدريبات في البحر الأسود خلال الفترة بين 28 يونيو/حزيران الحالي إلى 10 يوليو/تموز القادم.
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