أمريكا والهند تنفذان تدريبات بحرية مشتركة

تحرص كل دولة على إعداد جميع أفرع قواتها في البر والبحر والجو، لتكون قادرة على شن هجوم أو التصدي لأي عدوان في أي وقت، وتعد التدريبات المشتركة مع دول أخرى، إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية واحدا من أقوى الأساطيل الحربية في العالم، كما تمتلك الهند أسطولا بحريا ضخما يضم حاملات طائرات وغواصات وقطع حربية متنوعة.

وشاركت قوات بحرية من الأسطولين الأمريكي والهندي في تدريبات بحرية مشتركة لاختبار الجاهزية القتالية للأسطولين في وقت الحرب، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر"، اليوم السبت.

Another example of bi-lateral operations in #INDOPACOM: https://t.co/pXq5z1pr19 — US Strategic Command (@US_Stratcom) June 26, 2021

وأعادت القيادة المركزية الأمريكية نشر تغريدة لصفحة البحرية الأمريكية على "تويتر" ترصد جانبا من تلك المناورات التي شاركت فيها مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن تلك التدريبات المشتركة للسفن الحربية الأمريكية مع السفن الهندية تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الأسطولين الحربيين في المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت البحرية الأمريكية إن تلك التدريبات المشتركة تم إجراؤها في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/ حزيران الجاري، وأنها تعد تأكيدا على أهمية تأمين المصالح المشتركة وحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ.