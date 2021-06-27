هل تتمكن "الرافال" من القضاء على "إف 35"؟

تتسابق الدول الكبرى في امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة، التي تمكنها من فرض هيمنتها الجوية على قوات العدو في وقت الحرب، وتعد مقاتلات "إف - 35" الأمريكية و"رافال" الفرنسية من أحدث الطائرات التي تنتجها دول حلف "الناتو".

هل الرافال طائرة شبحية؟

ورغم ذلك، فإن تصدير تلك الطائرات للعديد من الدول حول العالم، يجعل احتمال دخولهما في مواجهة حقيقة أم وارد، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الـ "رافال" الفرنسية، التي تنتمي إلى "الجيل 4 +" على مواجهة "إف 35" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس، بحسب تقرير عن الطائرتين نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

تمتلك "الرافال" بعض تقنيات التخفي الخاصة بالطائرات الشبحية مثل تصميم بدن الطائرة من بعض المواد التي تمتص أشعة الرادار، لكنها في الواقع ليست طائرة شبحية مثل طائرات "إف 35" الأمريكية.

ولذلك أطلقت فرنسا عام 2019 برنامجا لتطوير مقاتلات "رافال" وإنتاج نسخة جديدة تحمل اسم "رافال إف 4" تمتلك العديد من القدرات الخاصة بالطائرات الشبحية.

ما هو تسليح "رافال إف 4"؟

ومن أهم مميزات النسخة المطورة أنها ستكون قادرة على حمل صواريخ "سكالب إي جي"، النسخة الفرنسية من الصاروخ البريطاني "ستورم شادو" وهو صاروخ "جو - أرض" مجنح سرعته أقل من سرعة الصوت.

© Sputnik . French Army رافال

كما ستكون قادرة على حمل صاروخ "جو - أرض" يطلق عليه "إيه إس إم بي - إيه" المحمل برأس نووي قوته التدميرية 300 كيلوطن، إضافة إلى نسخة مطورة من صاروخ فرط صوتي يصل مداه إلى أكثر من 1100 كيلومترا.

تحمل النسخة المطورة اسم "رافال إف 4" وتصل تكلفة برنامج تطويرها إلى 2.3 مليار دولار، وهي نسخة ثنائية المحركات متعددة المهام، من المقرر أن يبدأ إنتاجها خلال الفترة بين 2022 و2024.

وتتميز "الرافال" بأن تكلفة الطائرة الواحدة أقل من تكلفة "إف 35" إضافة إلى أن تكلفة ساعة تشغيل الطائرة أقل من الطائرة الشبحية الأمريكية.

وتتميز الرافال أيضا بقدرتها على تخطي سرعة الصوت والوصول إلى سرعة 1.4 ماخ وهي محملة بالأسلحة دون تشغيل محركات الاحتراق الإضافية، ما يعني توفير أكبر في استهلاك الوقود بصورة تنعكس على مدى الطائرة وقدرتها العملياتية.

وتستطيع مقاتلات رافال الفرنسية أن تنطلق من قواعد غير مخصصة لإطلاقها وتقطع مدى كبير جدا اعتمادا على قدرتها على حمل ما يصل إلى 5 خزانات وقود إضافية عند الحاجة.

ما هي الطائرة الأفضل؟

يقول موقع "أفياتا" الأمريكي إن مقاتلة "إف 35" الأمريكية ربما تكون الأفضل، لكنها تواجه الكثير من المشاكل الفنية.

ولفت الموقع، في المقارنة التي أوردها عن الطائرتين، إلى أن أهم ميزة للمقاتلة الأمريكية "إف 35" هي أنها مقاتلة شبحية بينما لا تصنف مقاتلات "رافال" ضمن المقاتلات الشبحية.

© AFP 2021 / HANDOUT طائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية

ويقول الموقع إنه عندما تحدث مواجهة مباشرة بين "إف 35" و"رافال" فإن المقاتلة الأمريكية ليس لديها فرصة جيدة للانتصار في المعركة، وأن فرصة "الرافال" في الانتصار هي الأكبر.

لكن الموقع لفت إلى أنه يمكن لـ "إف 35" الانتصار في حالة واحدة فقط وهي إذا تمكنت من رصد "الرافال" قبل أن يتم الكشف عنها، خاصة أن مقطعها الراداري أقل بصورة كبيرة من الرافال.

المواصفات الفنية

يمكن "للرافال" أن تصل إلى ارتفاع تحليق 17 كلم بينما يصل ارتفاع تحليق "إف 35" إلى 20 كيلومترا.

تصل سرعة "الرافال" إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ) بينما تصل سرعة "إف 35" إلى 1.6 ماخ.

طول "الرافال" 15.2 متر وعرضها 10.8 متر ومساحة الجناح 45.7 مترا مربعا وارتفاعها عن الأرض 5.3 مترا، بينما يصل وزنها إلى 10.1 طن.

يصل طول مقاتلة "إف 35" 15.6 مترا وعرضها 10.7 مترا، ومساحة الجناح 42 مترا، وارتفاعها 4.3 مترا، ووزنها 13.2 مترا.