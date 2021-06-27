تسجيل
11:40 GMT27 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال

    هل تتمكن "الرافال" من القضاء على "إف 35"؟

    FRANCOIS NASCIMBENI
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048537859_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_3343c1080f344f45962a90ba7506dcce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202106271049373715-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%81-35%D8%9F/

    تتسابق الدول الكبرى في امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة، التي تمكنها من فرض هيمنتها الجوية على قوات العدو في وقت الحرب، وتعد مقاتلات "إف - 35" الأمريكية و"رافال" الفرنسية من أحدث الطائرات التي تنتجها دول حلف "الناتو".

    المقاتلة الصينية جي-20 ( J-20)
    © AP Photo / Li Gang/Xinhua
    مقارنة بين "جي - 20" الصينية والـ"رافال" الهندية
    ورغم ذلك، فإن تصدير تلك الطائرات للعديد من الدول حول العالم، يجعل احتمال دخولهما في مواجهة حقيقة أم وارد، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الـ "رافال" الفرنسية، التي تنتمي إلى "الجيل 4 +" على مواجهة "إف 35" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس، بحسب تقرير عن الطائرتين نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    هل الرافال طائرة شبحية؟

    تمتلك "الرافال" بعض تقنيات التخفي الخاصة بالطائرات الشبحية مثل تصميم بدن الطائرة من بعض المواد التي تمتص أشعة الرادار، لكنها في الواقع ليست طائرة شبحية مثل طائرات "إف 35" الأمريكية.

    ولذلك أطلقت فرنسا عام 2019 برنامجا لتطوير مقاتلات "رافال" وإنتاج نسخة جديدة تحمل اسم "رافال إف 4" تمتلك العديد من القدرات الخاصة بالطائرات الشبحية.

    ما هو تسليح "رافال إف 4"؟

    ومن أهم مميزات النسخة المطورة أنها ستكون قادرة على حمل صواريخ "سكالب إي جي"، النسخة الفرنسية من الصاروخ البريطاني "ستورم شادو" وهو صاروخ "جو - أرض" مجنح سرعته أقل من سرعة الصوت.

    رافال
    © Sputnik . French Army
    رافال

    كما ستكون قادرة على حمل صاروخ "جو - أرض" يطلق عليه "إيه إس إم بي - إيه" المحمل برأس نووي قوته التدميرية 300 كيلوطن، إضافة إلى نسخة مطورة من صاروخ فرط صوتي يصل مداه إلى أكثر من 1100 كيلومترا.

    • تحمل النسخة المطورة اسم "رافال إف 4" وتصل تكلفة برنامج تطويرها إلى 2.3 مليار دولار، وهي نسخة ثنائية المحركات متعددة المهام، من المقرر أن يبدأ إنتاجها خلال الفترة بين 2022 و2024.

    وتتميز "الرافال" بأن تكلفة الطائرة الواحدة أقل من تكلفة "إف 35" إضافة إلى أن تكلفة ساعة تشغيل الطائرة أقل من الطائرة الشبحية الأمريكية.

    وتتميز الرافال أيضا بقدرتها على تخطي سرعة الصوت والوصول إلى سرعة 1.4 ماخ وهي محملة بالأسلحة دون تشغيل محركات الاحتراق الإضافية، ما يعني توفير أكبر في استهلاك الوقود بصورة تنعكس على مدى الطائرة وقدرتها العملياتية.

    وتستطيع مقاتلات رافال الفرنسية أن تنطلق من قواعد غير مخصصة لإطلاقها وتقطع مدى كبير جدا اعتمادا على قدرتها على حمل ما يصل إلى 5 خزانات وقود إضافية عند الحاجة.

    ما هي الطائرة الأفضل؟

    يقول موقع "أفياتا" الأمريكي إن مقاتلة "إف 35" الأمريكية ربما تكون الأفضل، لكنها تواجه الكثير من المشاكل الفنية.

    ولفت الموقع، في المقارنة التي أوردها عن الطائرتين، إلى أن أهم ميزة للمقاتلة الأمريكية "إف 35" هي أنها مقاتلة شبحية بينما لا تصنف مقاتلات "رافال" ضمن المقاتلات الشبحية.

    طائرات إف - 35 الشبحية الأمريكية
    © AFP 2021 / HANDOUT
    طائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية

    ويقول الموقع إنه عندما تحدث مواجهة مباشرة بين "إف 35" و"رافال" فإن المقاتلة الأمريكية ليس لديها فرصة جيدة للانتصار في المعركة، وأن فرصة "الرافال" في الانتصار هي الأكبر.

    لكن الموقع لفت إلى أنه يمكن لـ "إف 35" الانتصار في حالة واحدة فقط وهي إذا تمكنت من رصد "الرافال" قبل أن يتم الكشف عنها، خاصة أن مقطعها الراداري أقل بصورة كبيرة من الرافال.

    المواصفات الفنية

    يمكن "للرافال" أن تصل إلى ارتفاع تحليق 17 كلم بينما يصل ارتفاع تحليق "إف 35" إلى 20 كيلومترا.

    تصل سرعة "الرافال" إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ) بينما تصل سرعة "إف 35" إلى 1.6 ماخ.

    طول "الرافال" 15.2 متر وعرضها 10.8 متر ومساحة الجناح 45.7 مترا مربعا وارتفاعها عن الأرض 5.3 مترا، بينما يصل وزنها إلى 10.1 طن.

    يصل طول مقاتلة "إف 35" 15.6 مترا وعرضها 10.7 مترا، ومساحة الجناح 42 مترا، وارتفاعها 4.3 مترا، ووزنها 13.2 مترا.

    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    © Sputnik
    اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

    انظر أيضا:

    مصر تتسلم الدفعة الرابعة من المقاتلات الفرنسية "رافال" (صور)
    أخطر 3 طرازات من المقاتلة الفرنسية "رافال" (فيديو وصور)
    مصر تتسلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية (صور)
    مقارنة بين "جي - 20" الصينية والـ"رافال" الهندية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك