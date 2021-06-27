المدمرة الأمريكية "يو إس إس روس" تصل إلى أوديسا للمشاركة في تدريبات "سي بريز"... صورة

وصلت المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس روس" إلى أوديسا في البحر الاسود للمشاركة في مناورة "سي بريز" (نسيم البحر) السنوية.

ورد في الصفحة الرسمية لـ"سي بريز" على "تويتر"، ما يلي: "وصلت المدمرة الصاروخية الأمريكية يو إس إس روس إلى أوديسا بأوكرانيا للمشاركة في سي بريز".

وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية رسميًا مشاركته في تدريبات "سي بريز" السنوية لعام 2021 بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية، والتي سيشارك فيها 5000 جندي و32 سفينة من 32 دولة.

ستجرى التدريبات في البحر الأسود خلال الفترة ما بين 28 يونيو/حزيران الحالي و10 يوليو/تموز القادم.