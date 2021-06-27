المدمرة الأمريكية "يو إس إس روس" تصل إلى أوديسا للمشاركة في تدريبات "سي بريز"... صورة

ورد في الصفحة الرسمية لـ"سي بريز" على "تويتر"، ما يلي: "وصلت المدمرة الصاروخية الأمريكية يو إس إس روس إلى أوديسا بأوكرانيا للمشاركة في سي بريز".
BREAKING: 🇺🇸 @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 27, 2021
وأعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية رسميًا مشاركته في تدريبات "سي بريز" السنوية لعام 2021 بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية، والتي سيشارك فيها 5000 جندي و32 سفينة من 32 دولة.
ستجرى التدريبات في البحر الأسود خلال الفترة ما بين 28 يونيو/حزيران الحالي و10 يوليو/تموز القادم.
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