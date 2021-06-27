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    سفن حربية أمريكية وإسبانية في البحر المتوسط

    ما هي الدول الـ 31 المشاركة في مناورات البحر الأسود مع الجيش الأمريكي؟

    © AFP 2021 / JEREMIAH BARTELT
    رصد عسكري
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    تشارك أكثر من 30 دولة في مناورات "نسيم البحر" العسكرية بالبحر الأسود، التي تنطلق يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري وتستمر نحو أسبوعين، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتستمر المناورات حتى 10 يوليو/ تموز المقبل، وتشمل تنفيذ تدريبات عسكرية على الإنزال البحري على شواطئ العدو، وتنفيذ العمليات البرية، إضافة إلى مهام الضفادع البشرية.

    سفن حربية أمريكية
    © AFP 2021 / JACKIE HART
    سفن حربية أمريكية

    كما تشمل المناورات تدريبات وحدات من الدفاع الجوي والقوات الخاصة وحرب الغواصات وعمليات البحث والإنقاذ، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، في تقرير عن مناورات البحر الأسود، التي تحمل اسم "نسيم البحر 21".

    • وتشارك 32 دولة في تلك المناورات، التي تحمل نسختها الحالية اسم "إس بي 21" وتعد الأضخم في تاريخ المناورات.

    ويصل عدد الجنود المشاركين في المناورات إلى 5 آلاف جندي، إضافة إلى 18 فريق من فرق القوات الخاصة والضفادع البشرية، وأكثر من 30 سفينة و40 طائرة حربية.

    ما هو تاريخ تلك المناورات؟

    ويرجع تاريخ مناورات "نسيم البحر" إلى عام 1997، وتشارك فيها العديد من الدول حول العالم، إضافة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتعد نسخة العام الحالي "إس بي 21" هي الأضخم في تاريخ تلك المناورات منذ انطلاقها.

    ما هي الدول المشاركة في مناورات "نسيم البحر 21"؟

    الدول المشاركة في مناورات "نسيم البحر 2021" هي ألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك ومصر وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإسرائيل، وإيطاليا.

    مدمرة أمريكية
    © AFP 2021 / ANTHONY WALLACE
    مدمرة أمريكية

    كما تشارك اليابان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والمغرب والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا.

    وتشارك دول أخرى هي كوريا الجنوبية والسويد وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات والمملكة المتحدة إضافة إلى وحدات بحرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

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