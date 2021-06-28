"ميغ-31" تتدرب على إطلاق صواريخ أسرع من الصوت في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن أطقم مقاتلات ميغ-31كي خلال التدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط عملت على استخدام أحدث صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من مجمع "كينجال".

وقالت الوزارة: "في إطار التمرين المشترك، قامت أطقم طائرات ميغ-31كي القادرة على استخدام أحدث الصواريخ الأسرع من الصوت من مجمع كينجال، والقاذفات بعيدة المدى تو-22إم3 برحلات تدريبية منتظمة في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وخلالها قامت بمهام السيطرة على المجال الجوي في المنطقة البحرية.

وأشارت وزارة الدفاع، في الوقت نفسه، "خلال التمرين، نفذت مقاتلات ميغ- 31كي إطلاق صواريخ إلكترونية على عدو افتراضي".

وفقًا للوزارة، تم تنفيذ رحلات تدريبية لطائرات ميغ-31كي وتو-22إم3 بعيدة المدى برفقة مقاتلات روسية من طراز سو-35 وقاذفات مقاتلة سو-34.

وبحسب الوزارة، يتم اختبار تكنولوجيا ومعدات الطيران في ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، أثناء الرحلات التدريبية. كما يتم القيام برحلات جوية بعيدة المدى فوق سطح الماء.