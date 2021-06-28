عرض غواصة روسية لإنزال مغاوير البحر... فيديو

قدم مكتب التصميم"ملاخيت" في المعرض البحري في سان بطرسبورغ مشروعًا لغواصة صغيرة "سيرفال" مخصصة لعمليات التخريب وقادرة على إنزال السباحين المقاتلين.

الميزة الرئيسية لـ"سيرفال" هي محطة طاقة مستقلة عن الهواء قادرة على العمل في العمق وعلى السطح. تحت الماء، يتم توفير الأكسجين السائل لتوربينات الغاز؛ يمكن تبديل الأوضاع أثناء التنقل.

وقال نيكولاي نوفوسيلوف، نائب المدير العام لـ"ملاخيت" لـ "فلوت بروم": "المشروع في مرحلة الاقتراح الفني. تم تشكيل مظهر الغواصة، وخصائصها التكتيكية والتقنية الرئيسية، وتكوين المعدات والأسلحة.