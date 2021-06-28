مروحية "هنتر" دون طيار قادرة على اصطياد طائرات العدو المسيرة

وتحمل المروحية اسم "هنتر" Hunter وهي قادرة على البحث عن مدرعات العدو وتدميرها، وتستطيع أيضا اصطياد طائرات العدو المسيرة. ومن أجل ذلك تم تجهيزها بنظام البصر الإلكتروني و6 كاميرات رصد ومدفع "كلاشنيكوف" الرشاش عيار 7.62 ملم وقاذفين لإطلاق 8 صواريخ غير موجهة. كما يمكن تسليحها أيضا بـ16 قنبلة مضادة للدبابات.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مروحية "هنتر" مزودة بنظام الدفاع الذي يحميها من هجمات الصواريخ المضادة.

ويبلغ وزن تجهيزات مروحية "هنتر" وأسلحتها 200 كيلوغرام. ويمكن أن يبلغ وزن المروحية عندما تقلع 750 كيلوغراما. وتبلغ قوة محركها 271 قوة حصانية. ويمكن أن تبلغ سرعتها 180 كيلومترا في الساعة. وتدوم طلعتها الجوية 9 ساعات.

كما عرضت صناعة الدفاع الروسية أيضا منتجاتها في معرض "ميليكس 2021" المقام في العاصمة البيلاروسية مينسك، ومنها طائرة "أوريون" المسيرة ومدرعات "بوميرانغ" ونظام صواريخ "أنتي- 4000" المضادة للطائرات وبنادق الدقة العالية وأجهزة الاتصال.