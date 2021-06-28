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    طائرات ميغ-21

    "ميغ 21"... أخطر مقاتلة اعتراضية ظهرت قبل 60 عاما

    © Sputnik . R. Zvjageskii
    رصد عسكري
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    أصبحت طائرات "ميغ 21" الروسية من أفضل المقاتلات الاعتراضية في العالم عندما تم إنتاجها، ورغم أن عمرها تجاوز نصف قرن، إلا أن النسخ المطورة منها لا تزال تعمل في العديد من الدول حول العالم.

    طائرة ميغ-29
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    ويرجع تاريخ تصنيع مقاتلات "ميغ 21" الروسية إلى عام 1959، ومنذ ذلك الحين خدمت في عشرات القوات الجوية حول العالم، ولا تزال تعمل في 18 دولة في الوقت الحالي منها دولتين عضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" هما رومانيا وأوكرانيا، بحسب تقرير عن المقاتلة الروسية، نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    وتقول المجلة إن هناك توقعات بأن يظل عدد من تلك المقاتلة الاعتراضية في الخدمة حتى عام 2059 لتكمل قرن من الزمان منذ دخولها الخدمة عام 1959 في عهد الاتحاد السوفيتي.

    ورغم أن العمر الافتراضي لغالبية الطائرات الحربية يكون قصيرا بسبب التغيرات التقنية الهائلة التي تحدث في هذا المجال سواء لطائرات العدو أو وسائل الدفاع الجوي المعادية، إلا أن "ميغ 21" لا تزال في الخدمة حتى الآن.

    ورغم أن هناك بعض الطائرات الحربية مثل "بي 52" و"سي 130" لا تزال أيضا في الخدمة منذ عقود، إلا أن ذلك ربما يكون مقبولا في حالة القاذفات الثقيلة أو طائرات الشحن العسكري، التي لا تكون مهمتها مواجهة طائرات معادية في قتال مباشر.

    أصبحت "ميغ 21" واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم بفضل سرعتها الخارقة، التي تصل إلى 2 ماخ (أكثر من ألفي كلم/ الساعة)، إضافة إلى امتلاكها مدفع رشاش داخلي وقدرتها على حمل 6 صواريخ.

    كما تم الاعتماد على "ميغ 21" بعد ذلك في تنفيذ مهام الهجوم الأرضي باستخدام القنابل والصواريخ.

    المقاتلة ميغ- 21 القوات المسلحة الهندية أثناء عرض عسكري في قاعدة تيزبور
    © AP Photo / Anupam Nath
    المقاتلة ميغ- 21 القوات المسلحة الهندية أثناء عرض عسكري في قاعدة تيزبور

    ووصل عدد الطائرات التي أنتجها الاتحاد السوفيتي من "ميغ 21" إلى أكثر من 10 آلاف و600 طائرة، خلال الفترة بين عامي 1959 و1985، إضافة إلى مئات الطائرات التي تم إنتاجها في دول مثل الهند وتشيكوسلوفاكيا سابقا، بموافقة من روسيا.

    أما الصين فقد حصلت على التصاميم الخاصة بهذه الطائرة لاستخدامها في إنتاج نسخة صينية منها اعتمادا على الهندسة العكسية، وأنتجت نحو 2400 طائرة خلال الفترة بين عامي 1966 و2013، وتحمل اسم "جي 7".

    وبهذه الأرقام أصبحت "ميغ 21" تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج طائرات تتخطى سرعتها سرعة الصوت.

    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر
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    مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

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