عرض دبابة "تي-72" الروسية مزودة بنظام حماية نشط... فيديو

تم تخصيص معظم الحلقة للاحتفال بالذكرى التسعين لمعهد اختبار البحث العلمي الثامن والثلاثين للأسلحة والمعدات المدرعة.

كان مقدم البرنامج، ألكسي رافاينكو متواجد في هذا المرفق السري في الوقت الذي تم فيه اختبار المركبة القتالية التي تمت ترقيتها لمعرفة مقاومة المعدات المثبتة للماء. لهذا، تم غمر "تي-72" في خزان حتى سقف البرج.

ثم تم عرض لقطات من قصف دبابة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات آر بي جي. اكتشفت محطة الرادار التهديد في الوقت المناسب، وتم تحييده في جزء من الثانية.