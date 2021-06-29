الجيش الروسي يتزود بأقوى سلاح استراتيجي في الوقت الراهن

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له أمام خريجي الكليات العسكرية، في 28 يونيو/حزيران 2021، حصول القوات المسلحة الروسية أخيرا على أسلحة متميزة جديدة، منها منظومتا صواريخ "أفانغارد" و"كينجال" فرط الصوتية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية ستحصل قريبا على أسلحة فريدة أخرى منها صاروخ "سارمات" وصاروخ "تسيركون" ومنظومة صواريخ "إس-500" المضادة للإهداف الجوية.

ولفتت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن صاروخ "سارمات" يعتبر أقوى سلاح استراتيجي في النصف الأول من القرن الـ21، وهو صاروخ قادر على حمل 10 رؤوس نووية أو ما يزيد إلى أي مسافة، ويمكنه أن يصل إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي. ومن المهم بمكان أن منصات إطلاق صواريخ "سارمات"، وهي منصات مخبأة تحت الأرض، تحميها وسائط حماية نشطة قادرة على اعتراض وتدمير جميع أنواع الصواريخ ذات الرؤوس النووية، أي أن من المسحيل إيقاف صاروخ "سارمات" المنطلق نحو هدفه.

وصاروخ "تسيركون" هو صاروخ فائق السرعة يمكنه أن يطير بسرعة تزيد على 10000 كيلومتر في الساعة إلى مسافة تزيد على 500 كيلومتر، وهو مخصص لمكافحة بوارج العدو ويستطيع أن يدمر جميع أنواع سفن السطح بما فيها حاملات الطائرات. ومن المستحيل اعتراضه بوسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا.

ومنظومة صواريخ "إس-500" سلاح فريد من نوعه لا يوجد له مثيل في العالم، وهي قادرة على تدمير جميع أنواع الأهداف الجوية وكذلك الأجهزة الفضائية على ارتفاع يصل إلى 200 كيلومتر.