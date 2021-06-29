شوغايف: الأسلحة الروسية تصل إلى الحريصين على أمنهم رغم العقوبات الأمريكية

أقبلت روسيا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإبطال مفعول ما تضعه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من عقوبات وقيود على مصدّري ومستوردي المنتجات العسكرية الروسية.

وقال دميتري شوغايف، مدير جهاز التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول العالم، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن معرض أسلحة القوات البحرية المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية:

"وضعنا مجموعة جدّية من الإجراءات المضادة لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التي تحمي صناع المنتجات العسكرية الروس وشركائنا الأجانب".

و تابع، قائلا: "توفر هذه الإجراءات الحماية للصادرات العسكرية الروسية ومشتري الأسلحة الروسية من الإجراءات العقابية التي تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها باتخاذها في محاولة لمنع تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى سوق العالم لكيلا تواجه منتجاتهم أي منافسة. ولذلك تمضي روسيا قدما على طريق إمداد شركائها بما يحتاجونه من أسلحة ومعدات عسكرية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الإجراءات المضادة تتيح لجهاز التعاون العسكري التقني أن "يعمل بفعالية على الرغم من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك حق الدول المستقلة في توفير الأمن لنفسها".

وأضاف أن روسيا تسير في طليعة الدول المصدرة للمنتجات العسكرية، موردة ما تقارب قيمته 15 مليار دولار إلى سوق العالم للأسلحة في السنة.