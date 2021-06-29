التصميم غير العادي للغواصة الصينية الجديدة يفاجئ الخبراء... صور

تم بناء الغواصة في ووهان، في أعماق البر الرئيسي للصين، وقد أطلقت الغواصة بالفعل في نهر اليانغتسي إلى شنغهاي وبدأت اختباراتها في البحر، وفقًا لما كتبته مجلة Popular Mechanics .

أول ما يلفت الانتباه هو الحواف "المقطوعة" للبنية الفوقية، والتي من الواضح أنها تقلل من ظهور الغواصة على الرادار أثناء صعودها. على عكس الغواصات النووية، تقضي الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء الكثير من الوقت على السطح، وتذهب إلى العمق قبل الهجوم مباشرة. تستخدم الطائرات المضادة للغواصات رادارات بعيدة المدى لتحديد موقع الغواصات قبل وقت طويل من اكتشاف الغواصة للطائرة.

De plus en plus près... pic.twitter.com/DuvLoFAu6i — East Pendulum (@HenriKenhmann) June 28, 2021

المعلومات حول Type-039 نادرة للغاية. لا تعلق بكين رسميا على الابتكارات العسكرية.