أثارت الاختبارات التي أُجريت على أحدث غواصة روسية "بيلغورود" قلق السكان البريطانيين.

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بعد أيام قليلة من حادثة البحر الأسود مع مدمرة تابعة للبحرية الملكية، اختبرت روسيا غواصة بيلغورود النووية.

طول الغواصة 184.1 متر. يُعتقد أنها حاملة غواصات بوسيدون المسيّرة.

يخشى الغرب من أن يتم نشر بيلغورود في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، حيث زادت موسكو في السنوات الأخيرة نشاط أسطولها من الغواصات بشكل كبير.

استجاب القراء بنشاط للمنشور. يشعر بعضهم بعدم الثقة ويعتقدون أنه بسبب الحجم الهائل للغواصة، ستعرف القوات البحرية الأمريكية والبريطانية دائمًا مكان بيلغورود.

يحذر قراء آخرون من أن العقيدة العسكرية الروسية تعلم فهم واحترام قدرات العدو.

يندهش الكثير من المعلقين من سياسييهم، الذين يقنعون السكان البريطانيين بأن البحرية الروسية "ممزقة إلى أشلاء" ويضحكون على المهزلة التي أقامتها البحرية البريطانية في البحر الأسود.