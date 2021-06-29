الدفاع الجوي الروسي يظهر إمكانياته للمشاركين في مناورات الـ"ناتو"

عرضت القوات الروسية إمكانيات وسائط الدفاع الجوي خلال التدريب المشترك بين وحدات من القوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم.

وكشف مدير جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، أليكسي روليوف، لـ"سبوتنيك" أن التدريب المشترك الذي شاركت فيه طائرات "سو-30إس إم" و"سو-27" و"سو-24" ومروحيات "مي-8" و"كا-27" ووسائط "إس-400" للدفاع الجوي، هدف إلى التثبت من مدى الجاهزية القتالية لوسائط الدفاع الجوي الموجودة في شبه جزيرة القرم.

ومثلت الطائرات المشاركة في التدريب الأهداف التي يجب أن تتعامل معها وسائط الدفاع الجوي. وتم اكتشاف جميع الأهداف وتدميرها إلكترونيًا دون إطلاق الصواريخ.

وجرى التدريب على خلفية المناورات العسكرية المعروفة باسم "سي برييز" التي بدأها حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في 28 يونيو/حزيران 2021، شمال غرب البحر الأسود. ويشارك فيها 5000 عسكري و40 طائرة و32 سفينة حربية من 32 بلدا منها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن مناورات الناتو تشحن الأجواء في المنطقة ويمكن أن تتسبب في اندلاع الحرب الحقيقية في حال واصل حلف الناتو استفزازاته ضد روسيا.