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    المنظومة الصاروخية المدفعية بانتسير-إس أ المخصصة للقطب الشمالي خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020

    النسخة الحديثة من منظومة "بانتسير إم" تؤمن السيطرة على الجو من البر والبحر

    © Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnya
    رصد عسكري
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    تعد منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية واحدة من وسائط الدفاع الجوي الأكثر فعالية، والتي أثبتت جدارتها في أكثر من مناسبة.

    صنّعت إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المتخصصة بإنتاج الأسلحة ذات الدقة العالية والتي تحمل اسم "أنظمة الدقة العالية" (فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي) السلاح المميز والشهير المتخصص بالدفاع الجوي نسخة جديدة من منظومة "بانتسير".

    إنزال غواصة نووية بيلغورود الروسية في منطقة أرخانغلسك، روسيا
    © Sputnik . Pavel Lvov
    مجلة: انطلاق "بيلغورود" الروسية "حاملة الغواصات" الصامتة وصانعة "التسونامي"
    ويقع مركز الشركة المصنعة ومكتب التصاميم الخاص بإنتاج هذه المعدات في مدينة تولا وسط شطر روسيا الأوروبي.

    تدمير على مرحلتين

    ومن أهم مميزات "بانتسير" (وتعني هذه الكلمة باللغة الروسية الدرع) أنها ترمي الهدف المزمع تدميره بالقذائف الصاروخية أولاً، ثم يمكنها أن تقصف الهدف بالقذائف المدفعية إذا لم يتم تدميره بالصواريخ أو لم يتم تدميره بشكل كامل لسبب ما.

    "بانتسير إم" ترى النور

    وأخيرا، رأت النسخة الجديدة والحديثة من "بانتسير" النور، حيث صنعت شركة "أنظمة الدقة العالية" نسخة جديدة من "بانتسير" خاصة للقوات البحرية، حيث أن النسخة السابقة هي سلاح مخصص للدفاع عن القوات البرية.

    انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Aleksander Melnikov
    انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019

    وتم عرض "بانتسير" البحرية التي تحمل اسم "بانتسير- إم" في معرض أسلحة القوات البحرية الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، الأسبوع الماضي.

    مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    مجلة: وصول "ميغ 31 كا" إلى سوريا يكسبها قدرة "قنص" نقاط "الناتو" الضعيفة
    حماية كاملة من أي هجوم جوي

    وقال  ممثل شركة "أنظمة الدقة العالية" للصحفيين إن "بانتسير- إم" قادرة على مقارعة أحدث وسائل الهجوم الجوي وتستطيع توفير الحماية الكاملة للسفينة من الهجوم الجوي.

    مرونة عالية لدعم جميع السفن

    تم إيلاء اهتمام كبير لمنح المنظومة الجديدة مرونة عالية من حيث مسألة التكامل مع أنظمة السفن والمعدات المتوفرة على السفن الحربية من أجل ضمان سهولة التركيب والكفاءة.

    وتوفر هذه المرونة للمنظومة الجديدة إمكانية تثبيت هذا السلاح على جميع السفن المبنية حديثا، بالإضافة إلى إمكانية تثبيته بعد إعادة تجهيز السفن المبنية سابقًا.

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