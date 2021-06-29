النسخة الحديثة من منظومة "بانتسير إم" تؤمن السيطرة على الجو من البر والبحر

تعد منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية واحدة من وسائط الدفاع الجوي الأكثر فعالية، والتي أثبتت جدارتها في أكثر من مناسبة.

صنّعت إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المتخصصة بإنتاج الأسلحة ذات الدقة العالية والتي تحمل اسم "أنظمة الدقة العالية" (فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي) السلاح المميز والشهير المتخصص بالدفاع الجوي نسخة جديدة من منظومة "بانتسير".

تدمير على مرحلتين

ويقع مركز الشركة المصنعة ومكتب التصاميم الخاص بإنتاج هذه المعدات في مدينة تولا وسط شطر روسيا الأوروبي.

ومن أهم مميزات "بانتسير" (وتعني هذه الكلمة باللغة الروسية الدرع) أنها ترمي الهدف المزمع تدميره بالقذائف الصاروخية أولاً، ثم يمكنها أن تقصف الهدف بالقذائف المدفعية إذا لم يتم تدميره بالصواريخ أو لم يتم تدميره بشكل كامل لسبب ما.

"بانتسير إم" ترى النور

وأخيرا، رأت النسخة الجديدة والحديثة من "بانتسير" النور، حيث صنعت شركة "أنظمة الدقة العالية" نسخة جديدة من "بانتسير" خاصة للقوات البحرية، حيث أن النسخة السابقة هي سلاح مخصص للدفاع عن القوات البرية.

© Sputnik . Aleksander Melnikov انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019

وتم عرض "بانتسير" البحرية التي تحمل اسم "بانتسير- إم" في معرض أسلحة القوات البحرية الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال ممثل شركة "أنظمة الدقة العالية" للصحفيين إن "بانتسير- إم" قادرة على مقارعة أحدث وسائل الهجوم الجوي وتستطيع توفير الحماية الكاملة للسفينة من الهجوم الجوي.

مرونة عالية لدعم جميع السفن

تم إيلاء اهتمام كبير لمنح المنظومة الجديدة مرونة عالية من حيث مسألة التكامل مع أنظمة السفن والمعدات المتوفرة على السفن الحربية من أجل ضمان سهولة التركيب والكفاءة.

وتوفر هذه المرونة للمنظومة الجديدة إمكانية تثبيت هذا السلاح على جميع السفن المبنية حديثا، بالإضافة إلى إمكانية تثبيته بعد إعادة تجهيز السفن المبنية سابقًا.