القوات الجوية الروسية تجري تدريبات لتعقب الغواصات شرقي المتوسط.. صور

تتواصل مناورات القوات البحرية والجوية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرت البحارة تدريبات ضد الغواصات وصد غارات جوية.

واستخدمت القوات الروسية الطيران خلال تدريبات البحث عن الغواصات، طائرة إيل-38 المضادة للغواصات، كما تم إطلاق طائرة هليكوبتر Ka-27 من فرقاطة "الأدميرال ماكاروف".

في الجو، تم تغطيتهم بمقاتلات "سو-35" و"سو-34" وبعد الانتهاء بنجاح من المهمة القتالية، عاد الجميع إلى القاعدة - سافر بعضهم إلى قاعدة حميميم في سوريا ، وبقي البعض على ظهر الفرقاطة.

ВС РФ провели тренировку по отражению воздушного нападения в Средиземном море:https://t.co/AQeuqGrpeu



© Фото: Минобороны России pic.twitter.com/Nto2pQeZOB — zvezdanews (@zvezdanews) June 29, 2021

بالإضافة إلى القتال ضد الغواصات، تدرب الطيارون والبحارة على صد غارة جوية، كما تم الاهتمام بهجوم الطائرات التقليدية بدون طيار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء رحلات تدريبية لمقاتلات MiG-31K الشهيرة، القادرة على حمل صواريخ "كيجال"، التي تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3.