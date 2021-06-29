القوات الجوية الروسية تجري تدريبات لتعقب الغواصات شرقي المتوسط.. صور

واستخدمت القوات الروسية الطيران خلال تدريبات البحث عن الغواصات، طائرة إيل-38 المضادة للغواصات، كما تم إطلاق طائرة هليكوبتر Ka-27 من فرقاطة "الأدميرال ماكاروف".
June 29, 2021
في الجو، تم تغطيتهم بمقاتلات "سو-35" و"سو-34" وبعد الانتهاء بنجاح من المهمة القتالية، عاد الجميع إلى القاعدة - سافر بعضهم إلى قاعدة حميميم في سوريا ، وبقي البعض على ظهر الفرقاطة.
ВС РФ провели тренировку по отражению воздушного нападения в Средиземном море:https://t.co/AQeuqGrpeu— zvezdanews (@zvezdanews) June 29, 2021
© Фото: Минобороны России pic.twitter.com/Nto2pQeZOB
بالإضافة إلى القتال ضد الغواصات، تدرب الطيارون والبحارة على صد غارة جوية، كما تم الاهتمام بهجوم الطائرات التقليدية بدون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء رحلات تدريبية لمقاتلات MiG-31K الشهيرة، القادرة على حمل صواريخ "كيجال"، التي تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3.
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