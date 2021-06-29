بندقية صينية تطلق 15 ألف رصاصة دون توقف

تعد بندقية "تايب 81" الصينية أول بندقية هجومية صنعتها الصين محليا عام 1983، بينما دخلت الخدمة في قواتها المسلحة عام 1986 لتؤكد قدرة الصين على إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة التي يحتاجها جيشها.

واستطاعت الصين تصميم تلك البندقية وإنتاجها عام 1983، بعدما فشلت في الحصول على حق إنتاج بندقية "إيه كيه إم" الهجومية الروسية، بحسب تقرير عن البندقية الصينية ، نشره موقع "ميلتري توداي" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تلك البندقية تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39)، الذي تستخدمه البنادق الروسية طراز "إيه كيه 47"، ويصل معدل الإطلاق النظري لـ 650 طلقة في الدقيقة، بينما يتراوح المعدل الفعلي بين 40 إلى 100 طلقة في الدقيقة.

ويصل أقصى مدى للبندقية إلى 500 مترا، بينما مداها المؤثر 400 مترا، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 720 مترا في الثانية.

ويصل وزن البندقية بدون طلقات إلى 3.4 كيلو غرام، وتستخدم مخزن طلقات سعته 30 طلقة، ويصل طول البندقية إلى نحو 95 سنتيمترا.

وذكرت تقرير عن البندقية الصينية، نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أنها قادرة على إطلاق 15 ألف رصاصة وفقا للتجارب العملية، التي أكدت أنها لا تحتاج إلى تبريد أو استبدال بعض أجزائها أثناء عملية الإطلاق.

وتقول المجلة إن بندقية "تايب 81" الصينية لم تكن مجرد بندقية تم إنتاجها محليا بقدر ما أنها مثلت بداية مرحلة تؤكد قدرة الصين على تطوير وإنتاج أنواع مختلفة من البنادق الهجومية والأسلحة الخفيفة التي يحتاجها جيشها.