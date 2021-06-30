إعلام: "سوخوي 57" تستطيع إحباط عمليات نظيرتها الأمريكية بلا معركة

ووفق مجلة "ذي ميليتري ووتش"، فإن طائرة "سو- 57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات تكافئ مقاتلة "إف- 35" الأمريكية إلى حد ما، ولكنها تملك ما يجعلها متفوقة عليها.

وأشارت المجلة إلى أن المقاتلة الروسية تستطيع أن تحبط عمليات نظيرتها الأمريكية بلا معركة جوية بفضل صواريخها فرط الصوتية.

وتملك "سوخوي 57" أسلحة متنوعة، ويجب أن تحصل قريبا على صاروخين جديدين تفوق سرعتهما سرعة الصوت إلى حد كبير،هما: صاروخ "كينجال" وهو صاروخ بالستي، وصاروخ "إر- 37إم" وهو صاروخ جو- جو.

وتستطيع "سوخوي 57"، بفضل صواريخ "كينجال"، أن تهاجم مراكز قيادة العدو والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية الهامة، وهو أمر خطير جدا بالنسبة للمقاتلات الخفية الأمريكية من الجيل الخامس، لأنها تقضي معظم أوقاتها على الأرض بسبب حاجتها المفرطة إلى أعمال الصيانة. ويكاد لا يوجد ما يمنع "سوخوي 57" من تدمير مطارات العدو بواسطة صواريخ "كينجال"، ولهذا لن تستطيع مقاتلات "العدو" أن تبدأ عملياتها القتالية.